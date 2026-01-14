Bastián, el chico herido en los médanos de Pinamar, tiene una "evolución estable"

Bastián, que en pocas horas tuvo que ser sometido a dos operaciones, “permanece internado en Unidad de Terapia Intensiva, con evolución clínica estable bajo soporte con inotrópicos, medicación utilizada para mantener la presión arterial y la estabilidad hemodinámica”, refiere el parte médico, que agrega, que desde la última operación “no requirió transfusión de sangre, aunque recibió plasma como parte del tratamiento indicado”. El resto de los parámetros se mantiene sin complicaciones agregadas, por lo que se trata de una buena señal aunque se esperan nuevos estudios de laboratorio, informó Noticias Argentinas.

En el último parte del martes se señalaba que Bastián debió ser operado por una hemorragia intraabdominal, momento en el que se confirmó una rotura hepática y compromiso de grandes vasos.

Las otras víctimas y la investigación en Pinamar El secretario de Gobierno de Pinamar, Francisco Montes, confirmó que en el UTV viajaban dos adultos (incluido el padre del niño) y dos niñas más. Una de ellas, de 9 años, sufrió una fractura maxilar y fue derivada al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata para ser operada. La otra, de 7, presenta lesiones leves, informó El Mensajero de la Costa.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y se encuentran en curso las pericias para determinar las causas exactas del choque frontal, que según testigos ocurrió en la cima de un médano donde los conductores no tenían visibilidad. Las investigaciones incluyen la verificación del uso de cinturones de seguridad, sistemas de retención infantil y posibles controles de alcoholemia. Fuente: Agencia DIB

