miércoles 14 de enero de 2026
14 de enero de 2026 - 11:13

Bastián, el chico herido en los médanos de Pinamar, tiene una "evolución estable"

Un nuevo parte médico brindado en el Hospital de Pinamar da cuenta de una evolución estable en el menor de ocho años, lo que puede considerarse una buena señal.

Por Agencia DIB
bastian 2 rs
Más noticias
La Frontera, la zona exclusiva de Pinamar. 

Pinamar: cómo sigue la salud del nene de 8 años tras el choque en La Frontera
Bastián sufrió fuertes traumatismos en la cabeza y el hígado, en un evento vial en La Frontera, Pinamar. 

Pinamar: el niño que sufrió un golpe en el hígado en un choque en La Frontera sigue grave

Bastián, que en pocas horas tuvo que ser sometido a dos operaciones, “permanece internado en Unidad de Terapia Intensiva, con evolución clínica estable bajo soporte con inotrópicos, medicación utilizada para mantener la presión arterial y la estabilidad hemodinámica”, refiere el parte médico, que agrega, que desde la última operación “no requirió transfusión de sangre, aunque recibió plasma como parte del tratamiento indicado”. El resto de los parámetros se mantiene sin complicaciones agregadas, por lo que se trata de una buena señal aunque se esperan nuevos estudios de laboratorio, informó Noticias Argentinas.

Las otras víctimas y la investigación en Pinamar

El secretario de Gobierno de Pinamar, Francisco Montes, confirmó que en el UTV viajaban dos adultos (incluido el padre del niño) y dos niñas más. Una de ellas, de 9 años, sufrió una fractura maxilar y fue derivada al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata para ser operada. La otra, de 7, presenta lesiones leves, informó El Mensajero de la Costa.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y se encuentran en curso las pericias para determinar las causas exactas del choque frontal, que según testigos ocurrió en la cima de un médano donde los conductores no tenían visibilidad. Las investigaciones incluyen la verificación del uso de cinturones de seguridad, sistemas de retención infantil y posibles controles de alcoholemia.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Pinamar: cómo sigue la salud del nene de 8 años tras el choque en La Frontera

Pinamar: el niño que sufrió un golpe en el hígado en un choque en La Frontera sigue grave

Ostende: rugbiers aprehendidos tras protagonizar agresión grupal contra otros jóvenes

La Playa Olímpica en las arenas de la Costa Atlántica bonaerense

"Colorado el 21": primera bola de la temporada en el Casino de Mar del Plata

El Gobierno subastará un terreno premium frente al mar en Pinamar

Verano 2026: Renault presenta el SUV Boreal y lanza actividades en Pinamar y Cariló

Cuáles son las ciudades bonaerenses con el boleto de colectivo por arriba de $1200

Ocho detenidos por realizar maniobras peligrosas con vehículos en Pinamar

Pinamar: les desvalijaron la casa que alquilaron y se llevaron todo

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una serie de paneles rurales en una zona rural. 

Habilitan a vecinos o pymes a generar energía renovable y vender excedentes

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Novedades sobre el precio de los peajes. 

El Gobierno pide subir un 19% los peajes de las rutas 3, 5, 7, 205 y de autopistas