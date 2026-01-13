Pinamar: el niño que sufrió un golpe en el hígado en un choque en La Frontera sigue grave

Bastián sufrió fuertes traumatismos en la cabeza y el hígado, en un evento vial en La Frontera, Pinamar.

Un grave evento vial se produjo el lunes por la noche en la zona de La Frontera , en Pinamar , donde Bastián, de ocho años, resultó gravemente herido tras el choque de dos vehículos UTV - en uno de ellos iba el niño - contra una camioneta de gran porte.

Como consecuencia del impacto, tres menores resultaron heridos. El más grave fue Bastián, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza y en el torso, a la altura del hígado. El fuerte traumatismo lo dejó inconsciente y debió ser reanimado y entubado de urgencia en el lugar , antes de ser trasladado en ambulancia al Hospital Municipal de Pinamar “Dr. Pepe Olaechea”. La primera asistencia fue realizada por médicos que, casualmente, estaban en el lugar.

El pequeño quedó internado en la unidad de terapia intensiva del hospital con una lesión severa en el hígado que requirió un taponamiento quirúrgico para contener la hemorragia y, este martes, tuvieron que operarlo nuevamente.

En tanto, el último parte médico del hospital difundido después del mediodía, detalló que la cirugía terminó y que se realizó un recambio de la contención hepática para evitar hemorragias. Los médicos agregaron que Bastián "continúa en estado crítico en UTI y aún no se encuentra en condiciones de ser trasladado".

Las otras dos menores involucradas sufrieron traumatismos, permanecían conscientes y fueron derivadas al hospital local por sus propios medios, mientras que los adultos resultaron con lesiones leves y se encontraban fuera de peligro.

Investigación en curso

La investigación del caso está en curso, y se cree que por las lesiones que sufrieron las víctimas, no llevaban puesto el cinturón de seguridad. En cuanto a la camioneta Volkswagen Amarok involucrada, se estableció que los cinturones estaban colocados detrás del respaldo de los asientos, una maniobra habitual para evitar que se active la alarma sonora del vehículo.

Los vehículos involucrados quedaron preservados en el lugar del choque para la realización de las pericias correspondientes, mientras se intenta establecer cómo se produjo la colisión y si alguno de los rodados circulaba fuera de las normas habilitadas para ese sector de La Frontera, una zona de intenso tránsito turístico durante el verano.

Fuente: Agencia DIB