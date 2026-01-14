Kicillof anunció que pronto comenzarán las obras de la autovía de Mar de Ajó a Pinamar

La nueva autovía 11 unirá Mar de Ajó con Pinamar.

Las obras sobre la ruta 11 en el tramo que une Mar de Ajó con Pinamar comenzarán pronto e implicarán una inversión de US$ 100 millones, anunció esta tarde el gobernador Axel Kicillof, durante su primera Conferencia de Verano en la Costa Atlántica.

“A contramano de lo que está haciendo (Javier) Milei, nosotros seguimos haciendo las obras que traerán más desarrollo a la región: en poco tiempo se iniciarán los trabajos en el tramo de la Ruta 11 que conecta a Mar de Ajó y Pinamar”, dijo Kicillof. “Será una inversión de 100 millones de dólares que no se destinará a la especulación, sino a mejorar las condiciones de vida de los bonaerenses y a generar más empleo y actividad”, completó.

La obra contempla la construcción de la Autovía RP 11 en el tramo de aproximadamente 48 kilómetros de longitud comprendido entre las rotondas de acceso a las localidades de Mar de Ajó y Pinamar. Su ejecución permitirá terminar de completar los 200 kilómetros de Autovía de la Costa Atlántica, desde San Clemente hasta Mar del Plata.

De acuerdo con el Partido de La Costa, la obra brindará “mayor seguridad vial, capacidad y nivel de servicio al tránsito regional; siendo una ruta clave para la actividad económica regional, el intercambio social y el acceso a la salud, educación y servicios de emergencias, especialmente en los meses de verano cuando se triplica la población en los balnearios de la Costa Atlántica”.

Se trata de dos Secciones de 25 y 23 kilómetros cada una, y tendrá una configuración de doble calzada con banquinas pavimentadas, cantero central de 16 metros de ancho y sistemas de retornos situados en los principales accesos e hitos del tramo. En tanto, se anunció que se prevé un plazo de ejecución de 18 meses. La obra incluirá obras hidráulicas, señalización completa e iluminación en accesos e intersecciones, así como también dársenas, refugios peatonales y demás obras de seguridad vial. Fuente: Agencia DIB

