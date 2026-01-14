miércoles 14 de enero de 2026
14 de enero de 2026 - 20:43

Kicillof anunció que pronto comenzarán las obras de la autovía de Mar de Ajó a Pinamar

“Será una inversión de US$ 100 millones que no se destinará a la especulación, sino a mejorar las condiciones de vida de los bonaerenses y a generar más empleo y actividad”.

Por Agencia DIB
La nueva autovía 11 unirá Mar de Ajó con Pinamar.

La nueva autovía 11 unirá Mar de Ajó con Pinamar.

Las obras sobre la ruta 11 en el tramo que une Mar de Ajó con Pinamar comenzarán pronto e implicarán una inversión de US$ 100 millones, anunció esta tarde el gobernador Axel Kicillof, durante su primera Conferencia de Verano en la Costa Atlántica.

Más noticias
Un hombre herido de gravedad en Costa Esmeralda.

Costa Esmeralda: otro accidente grave con vehículos todoterreno en las dunas
La reunión del MDF en Gesell. 

Fuerte apoyo de Kicillof a la reelección indefinida de intendentes, en la apertura del año del MDF

“A contramano de lo que está haciendo (Javier) Milei, nosotros seguimos haciendo las obras que traerán más desarrollo a la región: en poco tiempo se iniciarán los trabajos en el tramo de la Ruta 11 que conecta a Mar de Ajó y Pinamar”, dijo Kicillof. “Será una inversión de 100 millones de dólares que no se destinará a la especulación, sino a mejorar las condiciones de vida de los bonaerenses y a generar más empleo y actividad”, completó.

La obra contempla la construcción de la Autovía RP 11 en el tramo de aproximadamente 48 kilómetros de longitud comprendido entre las rotondas de acceso a las localidades de Mar de Ajó y Pinamar. Su ejecución permitirá terminar de completar los 200 kilómetros de Autovía de la Costa Atlántica, desde San Clemente hasta Mar del Plata.

De acuerdo con el Partido de La Costa, la obra brindará “mayor seguridad vial, capacidad y nivel de servicio al tránsito regional; siendo una ruta clave para la actividad económica regional, el intercambio social y el acceso a la salud, educación y servicios de emergencias, especialmente en los meses de verano cuando se triplica la población en los balnearios de la Costa Atlántica”.

Se trata de dos Secciones de 25 y 23 kilómetros cada una, y tendrá una configuración de doble calzada con banquinas pavimentadas, cantero central de 16 metros de ancho y sistemas de retornos situados en los principales accesos e hitos del tramo. En tanto, se anunció que se prevé un plazo de ejecución de 18 meses. La obra incluirá obras hidráulicas, señalización completa e iluminación en accesos e intersecciones, así como también dársenas, refugios peatonales y demás obras de seguridad vial.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Costa Esmeralda: otro accidente grave con vehículos todoterreno en las dunas

Fuerte apoyo de Kicillof a la reelección indefinida de intendentes, en la apertura del año del MDF

En la Costa, Kicillof juntó a su tropa y cargó duro contra Milei: "devolvele a la provincia todo lo que le robaste"

Récord de destrucción de trabajo formal: 33.100 puestos menos en octubre

Duro revés para el gobierno: la justicia le devolvió la obra social de los trabajadores rurales a Voytenco

La historia solidaria del "Roña" Castro: abrió 20 comedores y asegura que "cada vez hay más hambre"

El Gobierno pide subir un 19% los peajes de las rutas 3, 5, 7, 205 y de autopistas

Milei confirmó que va a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-UE

Kicillof reúne su núcleo duro en Gesell, con la pelea contra Máximo en el PJ al tope de la agenda

Más polémica en Bahía Blanca: la Cooperadora del Hospital Penna insiste con que la AFA no transfirió todo el dinero

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades sobre el precio de los peajes. 

El Gobierno pide subir un 19% los peajes de las rutas 3, 5, 7, 205 y de autopistas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La reunión del MDF en Gesell. 

Fuerte apoyo de Kicillof a la reelección indefinida de intendentes, en la apertura del año del MDF

Por  Andrés Lavaselli