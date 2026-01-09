viernes 09 de enero de 2026
9 de enero de 2026 - 12:37

El Gobierno subastará un terreno premium frente al mar en Pinamar

El predio tiene más de 7200 m², un precio base de US$3,47 millones y está habilitado para un desarrollo hotelero.

Por Agencia DIB
El terreno que se subasta en Pinamar. 

El Gobierno de Javier Milei dio a conocer la agenda de las primeras subastas de 2026 y, entre los activos destacados, sobresale un terreno frente al mar y a metros del muelle de Pinamar. El lote, que ya se había ofrecido en septiembre del año pasado, vuelve a la cartelera con un precio un 10% más bajo.

El predio, ubicado entre la avenida Del Mar, avenida de los Tritones, avenida Eolo y una calle sin nombre, tiene una superficie total de 7.242,85 m² y un precio base de US$3.474.216,87.

La subasta de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) se realizará el jueves 5 de febrero a las 14, a través de la web https://comprar.gob.ar, y es considerada la primera gran venta del año.

Según los pliegos oficiales, el lote es apto para el desarrollo de un complejo hotelero, ya que cuenta con los códigos urbanísticos necesarios, establecidos por la Secretaría de Turismo de la Nación y la Municipalidad de Pinamar.

El terreno no tuvo oferentes en la subasta de septiembre y ahora regresa al mercado como uno de los más codiciados, tanto por su ubicación estratégica como por el crecimiento que experimentó Pinamar en los últimos años. Sin embargo, en 2018 también buscó un comprador en una subasta de US$2.150.000 y no encontró oferente.

La operación se enmarca en el Decreto 950/24, emitido en noviembre de 2024, mediante el cual el Gobierno busca desprenderse de propiedades consideradas innecesarias. El listado incluye edificios públicos, terrenos ferroviarios, superficies linderas a rutas nacionales y predios rurales.

Fuente: Agencia DIB

