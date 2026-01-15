Trabajadores del Hospital de Alta Complejidad El Cruce , de Florencio Varela, realizaron hoy una jornada de protesta contra la posibilidad de que sea privatizado , una medida bajo estudio del gobierno nacional que también comprende a otros cuatro nosocomios ubicados en la Provincia, al tiempo que reclamaron un aumento salarial “urgente”.

De la medida participaron varios gremios con representación de los profesionales y el resto de los trabajadores del Hospital: la Asociación del Personal del Hospital El Cruce (APHEC), junto a la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS), que bautizaron el reclamo “24 horas por salarios dignos”.

Pero la posibilidad de la privatización también estuvo en el centro del reclamo. “ Esta jornada se desarrolla en un contexto de profunda preocupación ante versiones que indican la intención del Gobierno Nacional de avanzar hacia modelos de privatización o gerenciamiento privado de los hospitales SAMIC , entre los cuales se encuentra el Hospital El Cruce”, explicaron los gremios en un comunicado conjunto al que accedió DIB.

La protesta incluyó un paro pero también un “ruidazo” y mateadas informativas para difundir no solo el reclamo salarial, sino la inconveniencia de avanzar con un cambio de modelo de gestión, algo sobre lo que ya se expidieron negativamente el Colegio de Médicos de la Provincia y el Consejo Provincial de Salud.

¿Cómo es el plan para privatizar hospitales?

Como viene contando DIB, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, analiza la posibilida de aplicar un modelo de privatización o gerenciamiento privado a los hospitales que forman parte del Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), que además de el nosocomio El Cruce, integran el “Néstor Kirchner”, de Cañuelas; el “René Favaloro”, de La Matanza, el “Presidente Néstor Kirchner”, del mismo distro, el “Bicentenario”, ubicado en Esteban Echeverría.

Se trata de un plan de acción con la marca de la “motosierra” mileísta: el objetivo es reducir el costo que tiene para el gobierno nacional de mantener los hospitales abiertos. Entre los modelos que podría apliocar el ás probable es el llamado “sistema español”: concesionarlo a un privado, con aplicación de un sistema de cápitas que, en teoría, asegure el acceso de los sectores más vulnerables a las prestaciones que se brindan en ello . Pero también se baraja lapsobilidad de aplicar conseguros.

Hoy, los cinco hospitales son gestionados por un equipo directivo designado por Nación pero a la vez tienen un consejo de administración con miembros nombrados por Provincia, aunque en minoría. Para su financiamiento aportan tanto el Tesoro nacional como la provincia, aunque la carga más pese recae sobre Nación, que paga el 80% de la inversión en el hospital de Cañuelas y 70% en los cuatro restantes, con un 3% que pone el municipio de La Matanza en el caso del “Presidente Néstor Kirchne

Fuente: Agencia DIB.