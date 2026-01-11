domingo 11 de enero de 2026
11 de enero de 2026 - 12:23

"Colorado el 21": primera bola de la temporada en el Casino de Mar del Plata

Para quienes toman nota, colorado el 21 fue también la “primera bola” de esta temporada en el Casino de Necochea, el jueves pasado.

Por Agencia DIB
Colorado el 21 para la primera bola de la temporada en el Casino de Mar del Plata.

Instituto de Lotería y Casinos

No va más y… Colorado el 21 para la “primera bola” de la temporada en el Casino Central de Mar del Plata. Más de 5.000 personas participaron del tradicional lanzamiento que el sábado por la noche dejó inaugurada la temporada estival en la casa de juegos más importante de la provincia de Buenos Aires.

La primera bola de la temporada en Mar del Plata se lanzó el sábado 10 de enero.

La primera bola en Mar del Plata

La noche del sábado en Mar del Plata la jornada comenzó a las 20, con la presentación musical de Ornella & the Sugardaddies y una degustación exclusiva de más de 30 etiquetas de vinos argentinos, junto a productos Cagnoli. Y después de la ruleta, las actividades continuaron hasta pasada la medianoche con un DJ set en vivo.

El acto del lanzamiento fue encabezado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y el presidente del Instituto de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof. Tras el lanzamiento, Atanasof destacó el proceso de inversión proyectado para el sector a partir de la licitación de los casinos Hermitage, Sasso, de Tandil y Miramar. “Se prevé una inversión cercana a los $ 40 mil millones. Se trata de una apuesta muy importante que va a generar movimiento económico, empleo y una mejora sustancial en la calidad de los servicios y las instalaciones”.

“En un contexto económico desafiante, estas inversiones representan una señal clara de acompañamiento al turismo y al entretenimiento, con impacto directo en la actividad regional y en el desarrollo de cada una de las ciudades donde funcionan los casinos”, concluyó Atanasof.

Participaron del evento también el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; la subsecretaria de Políticas Culturales, Victoria Onetto; la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez; el subsecretario de desarrollo comercial y promoción de inversiones, Ariel Aguilar; el director provincial de Hipódromos y Casinos, Juan Manuel Vernengo, y el director de Casinos Zona 1, Fernando Mogni.

Fuente: Agencia DIB

