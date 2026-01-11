La Playa Olímpica en las arenas de la Costa Atlántica bonaerense

Verano de playa y de Playa Olímpica en la provincia de Buenos Aires . Por segundo verano consecutivo, el Comité Olímpico Argentino lleva adelante esta iniciativa en distintos balnearios bonaerenses y de otras provincias, con los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Rosario y Rafaela 2026 en el horizonte.

La Cámara de Comercio de Chascomús propone un régimen laboral adaptado al turismo "como en la Costa"

La propuesta que une deporte y verano este año recorre Mar del Plata (Balneario Horizonte, Playa Varese), Chapadmalal (La Colmena), Miramar (Balneario Daytona Beach), Pinamar (Playa Deportiva, Club Camarones), Cariló (Balneario Hemingway, Golf Cariló) y Villa Gesell (Balneario Match Point Arena). Además, forman parte del periplo Rosario (Balneario La Florida) y Concepción del Uruguay (Isla del Puerto).

Esta edición 2026, que se puso en marcha el miércoles 7, se desarrolla de miércoles a domingos hasta el 1 de febrero, con una programación sostenida de actividades deportivas, recreativas y educativas. Cuenta con competencias nacionales e internacionales, la participación de atletas olímpicos como embajadores y una agenda que supera los 20 deportes y disciplinas, combinando alto rendimiento, deporte social y experiencias recreativas para todas las edades.

Con una proyección de más de 70.000 participantes, el evento tiene también clínicas deportivas abiertas, exhibiciones, acciones de concientización ambiental -como limpiezas de playa- y espacios para el encuentro, la inclusión y la educación a través del deporte, en escenarios naturales y con acceso libre para el público.

Todas las alternativas de la Playa Olímpica se pueden seguir en vivo a través de DeporTV y Fox Sports, o mediante el canal de YouTube y las redes sociales del Comité Olímpico Argentino.

Fuente: Agencia DIB