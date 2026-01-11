domingo 11 de enero de 2026
La Playa Olímpica en las arenas de la Costa Atlántica bonaerense

Mar del Plata, Chapadmalal, Miramar, Pinamar, Cariló y Villa Gesell reciben la segunda edición de la propuesta impulsada por el Comité Olímpico Argentino.

Gastón M. Luppi
El atleta olímpico Germán Chiaraviglio y el salto con garrocha en Pinamar.

Verano de playa y de Playa Olímpica en la provincia de Buenos Aires. Por segundo verano consecutivo, el Comité Olímpico Argentino lleva adelante esta iniciativa en distintos balnearios bonaerenses y de otras provincias, con los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Rosario y Rafaela 2026 en el horizonte.

La propuesta que une deporte y verano este año recorre Mar del Plata(Balneario Horizonte, Playa Varese), Chapadmalal(La Colmena), Miramar(Balneario Daytona Beach), Pinamar(Playa Deportiva, Club Camarones), Cariló(Balneario Hemingway, Golf Cariló) y Villa Gesell(Balneario Match Point Arena). Además, forman parte del periplo Rosario (Balneario La Florida) y Concepción del Uruguay (Isla del Puerto).

Playa Olímpica Pinamar 02
Por segundo verano consecutivo, el Comité Olímpico Argentino lleva adelante la Playa Olímpica en distintos balnearios bonaerenses.

Esta edición 2026, que se puso en marcha el miércoles 7, se desarrolla de miércoles a domingos hasta el 1 de febrero, con una programación sostenida de actividades deportivas, recreativas y educativas. Cuenta con competencias nacionales e internacionales, la participación de atletas olímpicos como embajadores y una agenda que supera los 20 deportes y disciplinas, combinando alto rendimiento, deporte social y experiencias recreativas para todas las edades.

La agenda incluye atletismo, beach handball, fútbol playa, rugby playa, surf, skate, SUP, tenis, básquet 3x3, hockey, canotaje, deportes náuticos, golf, karate, lucha, cestobol, netball, tenis de mesa, pádel, wushu kung-fu, newcom, ajedrez, tejo, deportes adaptados y actividades recreativas.

Con una proyección de más de 70.000 participantes, el evento tiene también clínicas deportivas abiertas, exhibiciones, acciones de concientización ambiental -como limpiezas de playa- y espacios para el encuentro, la inclusión y la educación a través del deporte, en escenarios naturales y con acceso libre para el público.

Todas las alternativas de la Playa Olímpica se pueden seguir en vivo a través de DeporTV y Fox Sports, o mediante el canal de YouTube y las redes sociales del Comité Olímpico Argentino.

Fuente: Agencia DIB

