Ostende: rugbiers aprehendidos tras protagonizar agresión grupal contra otros jóvenes

Rugbiers detenidos en Ostende por agresión en la vía pública.

Un violento episodio se registró durante la madrugada del sábado en la localidad bonaerense de Ostende, partido de Pinamar: tres rugbiers fueron aprehendidos tras protagonizar una agresión grupal contra otros tres jóvenes, quienes sufrieron lesiones leves.

El hecho ocurrió en la zona de Almirante Brown, entre Avellaneda y Moreno, y motivó la intervención del personal policial luego de un llamado al 911, según informó la agencia Noticias Argentinas. Al arribar al lugar, efectivos de la Estación de Policía Comunal Pinamar II, junto con personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) afectados al Operativo De Sol a Sol 2026, lograron reducir y aprehender a tres de los agresores.

De acuerdo con el parte oficial, los detenidos integraban un grupo numeroso de jóvenes que increpó y atacó a golpes a las víctimas en la vía pública, provocándoles hematomas y contusiones. Los jóvenes agredidos, todos mayores de edad, recibieron asistencia médica, constatándose que las lesiones eran leves y no comprometían su estado de salud.

