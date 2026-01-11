domingo 11 de enero de 2026
11 de enero de 2026 - 15:14

Ostende: rugbiers aprehendidos tras protagonizar agresión grupal contra otros jóvenes

Los aprehendidos integraban un grupo numeroso de jóvenes, quienes increparon y atacaron a golpes a las víctimas en plena vía pública, provocándoles hematomas y contusiones.

Por Agencia DIB
Rugbiers detenidos en Ostende por agresión en la vía pública.

Rugbiers detenidos en Ostende por agresión en la vía pública.

Un violento episodio se registró durante la madrugada del sábado en la localidad bonaerense de Ostende, partido de Pinamar: tres rugbiers fueron aprehendidos tras protagonizar una agresión grupal contra otros tres jóvenes, quienes sufrieron lesiones leves.

Más noticias
El Fiat Palio involucrado de la balacera en Mar del Plata.

Balacera en Mar del Plata: murió un menor de 16 años y el presunto autor del crimen está internado
Condenado sargento de la bonaerense que prestaba servicios en Villa Gesell.

Villa Gesell: policía condenado por encubrir a un narcotraficante y avisarle de orden de captura

El hecho ocurrió en la zona de Almirante Brown, entre Avellaneda y Moreno, y motivó la intervención del personal policial luego de un llamado al 911, según informó la agencia Noticias Argentinas. Al arribar al lugar, efectivos de la Estación de Policía Comunal Pinamar II, junto con personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) afectados al Operativo De Sol a Sol 2026, lograron reducir y aprehender a tres de los agresores.

De acuerdo con el parte oficial, los detenidos integraban un grupo numeroso de jóvenes que increpó y atacó a golpes a las víctimas en la vía pública, provocándoles hematomas y contusiones. Los jóvenes agredidos, todos mayores de edad, recibieron asistencia médica, constatándose que las lesiones eran leves y no comprometían su estado de salud.

Temas
Ver más

Balacera en Mar del Plata: murió un menor de 16 años y el presunto autor del crimen está internado

Villa Gesell: policía condenado por encubrir a un narcotraficante y avisarle de orden de captura

Horror en González Catán: asesinó a su mujer y a su hijo de 11 meses y fue detenido en la calle

Pedro Troglio denunció que fue estafado por una reconocida desarrolladora inmobiliaria de La Plata

Conmoción en Merlo: asesinaron a una joven de 21 años que intentó defender a su hermano

Pilar: un policía fue baleado accidentalmente por un compañero en la base de la FBA

Brindis con viudas negras: un mecánico de Pergamino fue desvalijado por dos mujeres el día de Fin de Año

Lomas de Zamora: cae una cuidadora de ancianos que los drogaba para robarles

Violencia de género: golpeó a su novia, la amenazó con una pala y la víctima se tiró de un primer piso

Mientras estaban de vacaciones, entraron ladrones a su casa de Tigre y les robaron hasta el techo

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Condenado sargento de la bonaerense que prestaba servicios en Villa Gesell.

Villa Gesell: policía condenado por encubrir a un narcotraficante y avisarle de orden de captura

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El Fiat Palio involucrado de la balacera en Mar del Plata.

Balacera en Mar del Plata: murió un menor de 16 años y el presunto autor del crimen está internado