El FMI elogió a Caputo por la acumulación de reservas y confirmó una misión en febrero

Julie Kozak, portavoz del FMI.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elogió los avances de Argentina en la nueva política de acumulación de reservas en el Banco Central (BCRA) porque entiende que avanza “más rápido de lo previsto ”, al tiempo que confirmó que el equipo que hará la próxima revisión del acuerdo estará en el país en febrero.

Nos alientan mucho las medidas que están tomando las autoridades (argentinas) para reconstruir las reservas. Estas medidas se ven respaldadas por los recientes ajustes en los marcos monetario y cambiario, incluida la introducción de un programa de compra de reservas de divisas anunciado previamente“, señaló la directora de comunicación del FMI, Julie Kozack.

De ese modo, la portavoz del Fondo le dio el OK al giro que se vio forzado a hacer el gobierno de Javier Milei para acumular reservas, luego de que el propio Presidente asegurara durante meses que no era necesario aumentar las reservas de Banco. Fueron el propio Fondo y el Tesoro de EEUU quienes ejercieron la presión clave para esa modificación de políticas que lleva adelante el ministro de Economía, Luis Caputo, en coordinación con el titular de Banco, Santiago Bausili.

El entusiasmo del Fondo "Aunque aún es temprano en el proceso, la acumulación de reservas empezó el año a un ritmo más rápido de lo previsto. Las compras de reservas del BCRA han superado el 5% del volumen diario mínimo de divisas en la mayoría de los días, por lo que el proceso de acumulación de reservas ha comenzado a un ritmo acelerado, lo cual es muy positivo", se entusiasmó Kozack.

Si bien Kozack dijo que la misión del Fondo que realizará la revisión del acuerdo estará en el país “ en algún momento de febrero ”, evitó dar más precisiones. La mora con la acumulación de reservas era uno de los incumplimientos de ese entendimiento que preocupaban al Fondo. La vocera ahora mencionó la posibilidad de nuevos perdones (waivers) pero dijo que eso se discutirá cuando los representantes del organismo estén en Buenos Aires. Fuente: Agencia DIB

