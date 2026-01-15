jueves 15 de enero de 2026
15 de enero de 2026 - 17:26

Bastian: habló el conductor de la camioneta que chocó de frente con el UTV en Pinamar

La camioneta Amarok de color blanco que protagonizó el siniestro en Pinamar era conducida por Manuel Molinari, oriundo de la ciudad de Junín.

Por Agencia DIB
El siniestro en el que resultó herido de gravedad Bastian, de 8 años, en Pinamar.

El siniestro en el que resultó herido de gravedad Bastian, de 8 años, en Pinamar.

Un vehículo tipo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok colisionaron de frente el lunes por la noche en la zona norte de Pinamar, siniestro en el que resultó gravemente herido el niño Bastian, quien pelea por su vida.

Más noticias
accidente en pinamar: trasladan a bastian al hospital materno infantil de mar del plata

Accidente en Pinamar: trasladan a Bastian al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata
La nueva autovía 11 unirá Mar de Ajó con Pinamar.

Kicillof anunció que pronto comenzarán las obras de la autovía de Mar de Ajó a Pinamar

La camioneta Amarok de color blanco era conducida por Manuel Molinari, oriundo de la ciudad de Junín. Horas después del hecho, Molinari utilizó las redes sociales para “agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, cita el diario La Verdad de Junín. “Estamos atravesando un momento difícil, y lo más importante es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia. Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”, escribió.

La salud de Bastian

Tal como informó DIB esta misma tarde, Bastian Jerez, el niño de 8 años que sufrió fuertes golpes que le comprometieron el hígado en un choque en La Frontera, Pinamar, era trasladado al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, para poder ser operado nuevamente, con otro equipamiento más especializado.

Si bien su cuadro de salud es grave, en las últimas horas se mantuvo estable, por lo que los médicos decidieron autorizar el traslado. La derivación, que será por vía aérea, está a cargo del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, “bajo estrictas medidas de cuidado” y con seguimiento del centro de salud marplatense, de acuerdo con el último parte médico.

Bastian quedó internado el lunes alrededor de las 21, minutos después del siniestro.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Accidente en Pinamar: trasladan a Bastian al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata

Kicillof anunció que pronto comenzarán las obras de la autovía de Mar de Ajó a Pinamar

Costa Esmeralda: otro accidente grave con vehículos todoterreno en las dunas

Bastián, el chico herido en los médanos de Pinamar, tiene una "evolución estable"

Pinamar: el niño que sufrió un golpe en el hígado en un choque en La Frontera sigue grave

Pinamar: cómo sigue la salud del nene de 8 años tras el choque en La Frontera

Ostende: rugbiers aprehendidos tras protagonizar agresión grupal contra otros jóvenes

La Playa Olímpica en las arenas de la Costa Atlántica bonaerense

"Colorado el 21": primera bola de la temporada en el Casino de Mar del Plata

El Gobierno subastará un terreno premium frente al mar en Pinamar

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un operario realiza tareas de mantenimiento. (Agencia Xinhua)

Desde que asumió Javier Milei, se perdieron unas 900 empresas por mes

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Sorteo de Reyes de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires.

A cruzar los dedos: se sortea Reyes, con más de $ 500 millones en premios