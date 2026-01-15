Bastian: habló el conductor de la camioneta que chocó de frente con el UTV en Pinamar

El siniestro en el que resultó herido de gravedad Bastian, de 8 años, en Pinamar.

Un vehículo tipo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok colisionaron de frente el lunes por la noche en la zona norte de Pinamar, siniestro en el que resultó gravemente herido el niño Bastian, quien pelea por su vida.

La camioneta Amarok de color blanco era conducida por Manuel Molinari, oriundo de la ciudad de Junín. Horas después del hecho, Molinari utilizó las redes sociales para “agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, cita el diario La Verdad de Junín. “Estamos atravesando un momento difícil, y lo más importante es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia. Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”, escribió.

La salud de Bastian Tal como informó DIB esta misma tarde, Bastian Jerez, el niño de 8 años que sufrió fuertes golpes que le comprometieron el hígado en un choque en La Frontera, Pinamar, era trasladado al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, para poder ser operado nuevamente, con otro equipamiento más especializado.

Si bien su cuadro de salud es grave, en las últimas horas se mantuvo estable, por lo que los médicos decidieron autorizar el traslado. La derivación, que será por vía aérea, está a cargo del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, “bajo estrictas medidas de cuidado” y con seguimiento del centro de salud marplatense, de acuerdo con el último parte médico.

Bastian quedó internado el lunes alrededor de las 21, minutos después del siniestro. Fuente: Agencia DIB

