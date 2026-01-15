jueves 15 de enero de 2026
15 de enero de 2026 - 18:03

Ciencia y salud: el Hospital Rossi de La Plata participa del desarrollo de un revolucionario marcapasos

Esta invención está patentada en Argentina bajo la titularidad del Conicet, de la UNLP y del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y fue posible luego que de los especialistas descubrieran el rol clave de la estructura, llamada “Nodo Sinusal”, en la regulación de la variabilidad del ritmo cardíaco.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
marcapasos 3

El Hospital Provincial “Dr. Rodolfo Rossi” de La Plata impulsa un proyecto científico que podría ser de gran impacto en los tratamientos de enfermedades cardiovasculares. Junto al Conicet y especialistas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), profesionales del hospital desarrollan un marcapasos que imitará la variabilidad del ritmo cardíaco normal. Así, el nuevo dispositivo copiará los latidos naturales del corazón, y mejorará el tratamiento de diversas afecciones, como las arritmias.

Más noticias
Sorteo de Reyes de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires.

A cruzar los dedos: se sortea Reyes, con más de $ 500 millones en premios
La protesta en el Hospital El Cruce. 

Paro y ruidazo en el Hospital El Cruce contra la privatización que analiza Nación

Esta invención está patentada en Argentina bajo la titularidad del Conicet, de la UNLP y del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y fue posible luego que de los especialistas descubrieran el rol clave de la estructura, llamada “Nodo Sinusal”, en la regulación de la variabilidad del ritmo cardíaco.

El estudio, que se publicó en la revista Frontiers in Medicine, abre nuevas perspectivas de diagnóstico y tratamiento, ya que el “Nodo Sinusal” es considerado el “marcapasos natural” del corazón, y está constituido por un conjunto de células que generan los impulsos eléctricos e inician cada latido.

donacion-corazon

Estructura fractal

Luego de analizar la información disponible sobre la variabilidad del ritmo cardíaco, los especialistas lograron descubrir que el “Nodo Sinusal” tiene una estructura fractal, es decir que se repite a diferentes escalas y que va evolucionando a lo largo de la vida.

Según explicaron los especialistas, los agregados fractales son estructuras ramificadas que se forman siguiendo reglas de crecimiento bien definidas y que se pueden determinar.

“Estas reglas nos conducen a una ecuación fenomenológica que permite predecir cómo evoluciona el 'Nodo Sinusal' desde la gestación hasta la adultez en una persona sana. Es decir, podríamos predecir cómo debería evolucionar el 'Nodo Sinusal' sano. Las patologías que afecten el 'Nodo Sinusal' deberían producir alteraciones en esta ecuación”, indicó Magdalena Defeo, jefa de Servicio de Cardiología del Rossi, en un comunicado de la cartera sanitaria.

marcapasos

La secuencia de latidos, la clave

Las enfermedades cardíacas y el envejecimiento mismo del corazón, progresan con la muerte de las células y su reemplazo por fibras de colágeno, y cuando este proceso afecta al “Nodo Sinusal”, su manifestación más temprana es el cambio en la variabilidad del ritmo cardíaco. “Es la secuencia de los latidos la que se afecta primero, mucho antes que la duración promedio de los latidos”, señala Defeo.

Tras este notable hallazgo más la información de estudios previos realizados, los científicos, médicos y especialistas se unieron para desarrollar este nuevo marcapasos que contemplará la variabilidad del ritmo cardíaco, una característica que en la actualidad no tienen los dispositivos de este tipo disponibles en el mercado, ya que tienen un accionar básicamente periódico.

Es relevante destacar que, un hospital público bonaerense como el “Rossi” de La Plata, forme parte de la construcción del primer prototipo de marcapasos que imitará la variabilidad del ritmo cardíaco normal, y podrá tener en cuenta criterios de control y capacidades de programación del médico interviniente, según la necesidad de cada paciente. Cuando esté disponible, modificará por completo el tratamiento de las enfermedades del corazón, con terapias personalizadas y menos invasivas.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

A cruzar los dedos: se sortea Reyes, con más de $ 500 millones en premios

Paro y ruidazo en el Hospital El Cruce contra la privatización que analiza Nación

Bastian: habló el conductor de la camioneta que chocó de frente con el UTV en Pinamar

Con el boom de la construcción de torres de lujo, Mar del Plata se va para arriba

Accidente en Pinamar: trasladan a Bastian al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata

Masivo corte de energía eléctrica generó inconvenientes en el norte del Conurbano y en CABA

La Anmat dio de baja la habilitación de cuatro laboratorios

Desde este viernes hacer la VTV saldrá un 22% más cara

Desde que asumió Javier Milei, se perdieron unas 900 empresas por mes

Recambio turístico: restringen la circulación de camiones hacia y desde la costa bonaerense

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un operario realiza tareas de mantenimiento. (Agencia Xinhua)

Desde que asumió Javier Milei, se perdieron unas 900 empresas por mes

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Sorteo de Reyes de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires.

A cruzar los dedos: se sortea Reyes, con más de $ 500 millones en premios