Costa Esmeralda: otro accidente grave con vehículos todoterreno en las dunas

Un nuevo siniestro con vehículos todoterreno se registró en las zonas de dunas de Pinamar y Costa Esmeralda y dejó como saldo a un hombre gravemente herido. El hecho ocurrió un día después de otro hecho de similares características, en el que también resultó con heridas de extrema gravedad Bastián , de 8 años, quien permanece en estado crítico.

El nuevo episodio se produjo durante la mañana del martes, alrededor de las 8, cuando un vehículo tipo UTV volcó en la zona de Costa Esmeralda. Según informó el sitio TN, el conductor perdió el control de la unidad mientras circulaba por los médanos del exclusivo barrio privado, lo que provocó el vuelco.

Como consecuencia del impacto, otro ocupante sufrió lesiones leves, mientras que el conductor resultó con una fractura de cadera. Un instructor de UTV y un aprendiz presenciaron el accidente y asistieron a la víctima, que se encontraba tendida sobre la arena pidiendo ayuda.

Debido a la gravedad de las heridas, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital de Mar de Ajó , donde permanecía internado. Fuentes del caso indicaron que, al haberse producido el hecho dentro de un predio privado y haber intervenido inicialmente servicios médicos contratados por el barrio, no se labró un parte policial ni fue necesaria la intervención de la policía provincial en el momento del vuelco.

Bastián pelea por su vida

El lunes por la noche Bastián, de 8 años, resultó gravemente herido en un siniestro que protagonizaron una camioneta Amarok blanca y dos UTV, ocurrido en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar. El hecho se produjo en uno de los sectores de mayor circulación de vehículos recreativos, en momentos en que fuerzas de seguridad realizaban un operativo de prevención.

Según el parte policial, un UTV tipo Can-Am que salía desde del interior de La Frontera colisionó de frente con una camioneta Volkswagen Amarok blanca. Como consecuencia del impacto, un hombre de 30 años que viajaba en el UTV sufrió heridas en el rostro, mientras que el niño fue hallado inconsciente, con un traumatismo en la cabeza. Una médica que pasaba por el lugar comenzó de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar al menor hasta la llegada de la ambulancia. Minutos después, el niño fue trasladado de urgencia al Hospital de Pinamar en estado grave.

Tal como informó la agencia DIB, el Hospital Municipal de Pinamar brindó este miércoles un nuevo parte médico sobre la salud de Bastián Jerez. En ese comunicado se confirmó una “evolución clínica estable” del menor.

