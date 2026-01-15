jueves 15 de enero de 2026
15 de enero de 2026 - 18:16

A cruzar los dedos: se sortea Reyes, con más de $ 500 millones en premios

El Sorteo de Reyes de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires se realizará mañana viernes, desde las 21, con un premio mayor de $ 300 millones.

Por Agencia DIB
Sorteo de Reyes de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires.

Se realiza mañana viernes el Sorteo de Reyes de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, que reparte más de $ 500 millones. Será desde las 21, con transmisión a través de YouTube y con un premio mayor de $ 300 millones.

En total, habrá en juego $ 503.880 millones. El primer premio será de $ 300 millones, mientras que el segundo entregará $ 100 millones; el tercero, $ 25 millones; el cuarto, $ 10 millones, y habrá $ 4 millones destinados al quinto premio, por billete entero. También habrá ganadores con las terminaciones y las aproximaciones hasta la quinta posición.

Se puede jugar en cualquiera de las más de 4.300 agencias oficiales. En todas se puede elegir cualquier número de cinco cifras (de los disponibles, obvio), por billete entero o fracciones. El billete entero tiene un valor de $ 20.000, y el décimo, $ 2.000.

El año pasado, la primera ubicación fue para el 53.480, cuyo premio de $ 250 millones quedó vacante. El segundo premio fue para el 13.025, vendido por fracciones en de Temperley, Laferrere, Ciudadela -dos fracciones-, San Fernando y Rauch -cinco fracciones-, con un premio de $ 75 millones. El tercer premio, 83.793, que repartía $ 20 millones, también quedó vacante. Cuarta ubicación, 25.515, con un premio de $ 7.500.000, y se vendió por fracciones en Berisso, Vicente López, La Matanza -dos fracciones-, Avellaneda, Florencio Varela, Mar del Plata, Pilar, Lincoln y Lomas de Zamora. Y quinto, el 29.614, vendido en Vicente López -cuatro fracciones-, Benito Juárez, Mar del Plata, San Nicolás, La Plata, Lomas de Zamora y Malvinas Argentinas, repartiendo $ 3 millones.

También el año pasado, pero hace poco, en el mes de diciembre, el primer premio del Gordo de Navidad fue para el 77.222, que tuvo ganadores en Tigre -tres fracciones-, Berazategui -5- y 25 de Mayo -2-, repartiendo $ 800 millones.

Fuente: Agencia DIB

Temas
