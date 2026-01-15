Accidente en Pinamar: Bastian fue trasladado al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata

Bastian fue trasladado a Mar del Plata en un helicóptero sanitario del Ministerio de Salud bonaerense.

Bastian Jerez, el niño de 8 años que sufrió fuertes golpes que le comprometieron el hígado en un choque en La Frontera, Pinamar, fue trasladado este jueves al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, para poder ser operado nuevamente, con otro equipamiento más especializado.

Si bien su cuadro de salud es grave, en las últimas horas se mantuvo estable, por lo que los médicos decidieron autorizar el traslado. La derivación estuvo coordinada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, “bajo estrictas medidas de cuidado” y "con seguimiento del centro de salud marplatense, de acuerdo con el último parte médico". El niño viajó en un helicóptero sanitario hasta la Base Naval de Mar del Plata. Allí, una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) aguardó su llegada para conducirlo hasta el hospital pediátrico.

Embed Bastian quedó internado el lunes alrededor de las 21, minutos después del trágico evento vial. En las últimas 24 horas mostró algunos avances en su estado de salud, más allá de que en líneas generales su cuadro sigue siendo grave y todavía su vida corre peligro. Según indicaron los médicos “se inició el descenso progresivo de inotrópicos” y “no presentó signos de sangrado activo, motivo por el cual no requirió nuevas transfusiones".

el-ultimo-parte-medico-dado-a-conocer-sobre-la-OETVGU2TPJHYXPYDL7G5I4POQE El choque fue entre una camioneta y dos "UTV" que circulaban en la arena, algo usual en las playas de Pinamar en la temporada de verano. Bastian iba en uno de los UTV conducido por una amiga de sus padres, con dos chicas más. Tras el impacto, en el que sufrió traumatismos en el cráneo y el torso, quedó internado en el Hospital Municipal de Pinamar “Dr. Pepe Olaechea”.

Bastian Jerez Bastián sufrió fuertes traumatismos en la cabeza y el hígado, en un evento vial en La Frontera, Pinamar. El mismo día, fue sometido a una cirugía para contener una hemorragia intraabdominal y se le aplicó un packing quirúrgico hepático, procedimiento para controlar el sangrado interno. Horas después, se le detectó una lesión pulmonar que requirió una nueva intervención. Desde entonces, el niño permanece en terapia intensiva bajo pronóstico reservado. Fuente: Agencia DIB

