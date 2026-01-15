Habilitan la feria judicial por cautelar para que Anses provea medicación a paciente diabético

La jueza de feria María Gabriela Janeiro resolvió habilitar la feria judicial para tratar una medida cautelar presentada por un hombre contra la Anses , para que le provea la medicación para su grave cuadro de diabetes .

En diciembre de 2025, el hombre -que padece diabetes tipo II insulinodependiente- sufrió una infección en uno de sus pies, que requirió cirugía y amputación parcial. En esa oportunidad, fue atendido en el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas , en El Palomar , donde le brindaron la insulina y la medicación, de forma gratuita, por 30 días.

Como se encuentra desempleado, en una situación económica de extrema vulnerabilidad, le solicitó a la Anses la entrega de la medicación. Sin embargo, el organismo rechazó el pedido, ya que figuraba como afiliado a una obra social, aunque la cobertura había cesado en septiembre de 2025. En consecuencia, el 29 de diciembre el hombre demandó a la Anses ante la Justicia Civil y Comercial Federal para que se le ordenara rectificar la información del Padrón Único Consolidado Operativo (PUCO), entregar -urgente y gratuitamente- el total de la medicación indispensable para su diabetes e infecciones e incorporarlo al régimen de cobertura estatal correspondiente al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) -Programa Nacional de Diabetes- Incluir Salud.

Además, sigue el sitio del Ministerio Público Fiscal, en atención al riesgo de salud grave y progresivo, y que la medicación se le había acabado el 5 de enero, el hombre pidió, como medida cautelar urgente, que se ordenara al organismo y al Ministerio de Salud de la Nación la entrega inmediata y gratuita del 100% de la medicación, se lo inscriba como paciente sin obra social y se lo incorpore al referido programa de salud.

También, en su presentación el hombre pidió la apertura excepcional de la feria judicial para que se resuelva la medida cautelar. Argumentó que, en el caso, estaban en juego su derecho a la salud y a la vida, lo cual se traduce en la necesidad urgente de contar con la medicación para hacer frente al grave cuadro de diabetes que padece con riego de infección y evolución grave, complicada con la amputación parcial del dedo del pie.

Oportunamente, la Justicia Civil y Comercial Federal declinó la competencia a la Justicia de la Seguridad Social, por lo que se dio intervención a la jueza de feria, quien solicitó la opinión del Ministerio Público Fiscal.

Al resolver la presentación, la jueza Janeiro estimó que “las circunstancias apuntadas por la parte actora podrían configurar el perjuicio que traería aparejado la espera de la finalización del receso de la feria judicial”. En ese sentido, entendió “procedente la habilitación de la feria judicial (…) toda vez que su denegatoria puede frustrar el derecho o implicar graves daños”.

Fuente: Agencia DIB