Indec: entre $ 460.178 y $ 586.627, el costo de crianza de niños y adolescentes

El costo de crianza de niños y adolescentes volvió a ubicarse en niveles elevados hacia el cierre de 2025. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la canasta de crianza -que contempla tanto bienes y servicios como el tiempo de cuidado- alcanzó en diciembre valores que van desde los $ 460.178 para menores de un año hasta $ 586.627 para chicos de entre 6 y 12 años.

El relevamiento oficial mide cuánto necesita un hogar para cubrir los consumos básicos y las horas de cuidado requeridas en cuatro tramos de edad: menores de un año, de 1 a 3 años, de 4 a 5 y de 6 a 12. Para diciembre, el costo total fue de $ 460.178 en el primer grupo, $ 547.913 en el segundo, $ 466.596 en el tercero y $ 586.627 en el último, que se mantiene como el más alto del esquema.

Canasta Crianza La canasta se compone de dos grandes bloques. Por un lado, los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las infancias, que incluyen alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda. En diciembre, ese componente fue de $ 148.236 para menores de un año; $ 191.408 para niños de 1 a 3; $ 243.780 para los de 4 a 5; $ 302.411 para el tramo de 6 a 12 años.

El otro elemento clave es el costo del cuidado, que surge de valorizar las horas mensuales requeridas según la edad. Para el Indec, criar a un menor de un año implica 147 horas mensuales de cuidado, lo que se traduce en $ 311.942. En el caso de niños de 1 a 3 años, el cuidado insume $ 356.505; para los de 4 a 5, $ 222.816; y para el tramo de 6 a 12, $ 284.217.

La serie histórica muestra que durante 2025 la canasta de crianza mantuvo una tendencia ascendente. En diciembre de 2024, criar a un niño de entre 6 y 12 años costaba $ 488.469, mientras que un año después la cifra trepó a $ 586.627. Fuente: Agencia DIB

