jueves 15 de enero de 2026
15 de enero de 2026 - 20:28

Cayó banda narco que "atendía" con una ventanilla blindada y pedía controlar mercadería y vuelto

El operativo fue llevado a cabo por agentes de la Policía bonaerense. Seis personas quedaron detenidas e incautaron dinero en efectivo, drogas y armas.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
banda narco ventanilla

La Policía bonaerense desbarató una banda narco que comercializaba drogas en una casa en José C. Paz, “atendiendo” a través de una ventanilla blindada similar a la de los bancos. Además, en un cartel advertía: “Controle su vuelto y mercadería. Una vez que cruza el portón no hay reclamo”.

Más noticias
El momento del abrazo entre el policía y el padre de la niña víctima de abuso sexual. 

Denunció que su hija fue abusada y un policía lo contuvo: el abrazo en Arrecifes que se hizo viral
Isla Paulino, en la localidad bonaerense de Berisso. 

Tragedia en Berisso: un hombre murió ahogado en cercanías de la Isla Paulino

En el operativo, los agentes tiraron abajo el vidrio de entrega y detuvieron a seis personas. En tanto, incautaron 800 mil pesos en efectivo, estupefacientes y un arsenal: hallaron tres pistolas calibre .9 milímetros, una de ellas con numeración suprimida; dos escopetas calibre .12/70, una recortada sin numeración visible; 15 teléfonos celulares; 400 envoltorios de cocaína; municiones de guerra (calibres 9 mm, 12/70 y .38); cargadores y cartuchería variada; y un vehículo Chevrolet Corsa color rojo.

Embed

Fuentes de seguridad indicaron que la investigación llevó varios meses. Los detectives lograron establecer que el grupo se dedicaba al traslado, fraccionamiento, distribución, seguridad y venta de droga en el distrito de José C. Paz y zonas aledañas, donde operaban en al menos tres edificaciones fortificadas tipo búnker.

El fiscal Germán Martínez, de la UFI Nª.16 de San Martín, especializada en estupefacientes, elevó la solicitud para allanar los domicilios. Los detenidos, de entre 20 y 46 años, quedaron imputados por asociación ilícita, infracción a la Ley de Drogas y tenencia ilegal de armas.

Temas
Ver más

Denunció que su hija fue abusada y un policía lo contuvo: el abrazo en Arrecifes que se hizo viral

Tragedia en Berisso: un hombre murió ahogado en cercanías de la Isla Paulino

Mar del Plata: robó un auto estacionado que estaba en marcha con una beba de tres meses en su interior

Cayó una banda que contrabandeaba autos de lujo y los alquilaba a artistas

Luján: reclaman la detención del policía que, alcoholizado, mató a una joven en una picada

Suspenden a médico Hospital San Martín de La Plata por antisemitismo

Balacera en Mar del Plata: murió un menor de 16 años y el presunto autor del crimen está internado

Ostende: rugbiers aprehendidos tras protagonizar agresión grupal contra otros jóvenes

Villa Gesell: policía condenado por encubrir a un narcotraficante y avisarle de orden de captura

Horror en González Catán: asesinó a su mujer y a su hijo de 11 meses y fue detenido en la calle

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El momento del abrazo entre el policía y el padre de la niña víctima de abuso sexual. 

Denunció que su hija fue abusada y un policía lo contuvo: el abrazo en Arrecifes que se hizo viral

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El momento del abrazo entre el policía y el padre de la niña víctima de abuso sexual. 

Denunció que su hija fue abusada y un policía lo contuvo: el abrazo en Arrecifes que se hizo viral