Cayó banda narco que "atendía" con una ventanilla blindada y pedía controlar mercadería y vuelto

La Policía bonaerense desbarató una banda narco que comercializaba drogas en una casa en José C. Paz, “atendiendo” a través de una ventanilla blindada similar a la de los bancos. Además, en un cartel advertía: “Controle su vuelto y mercadería. Una vez que cruza el portón no hay reclamo”.

En el operativo, los agentes tiraron abajo el vidrio de entrega y detuvieron a seis personas. En tanto, incautaron 800 mil pesos en efectivo, estupefacientes y un arsenal: hallaron tres pistolas calibre .9 milímetros, una de ellas con numeración suprimida; dos escopetas calibre .12/70, una recortada sin numeración visible; 15 teléfonos celulares; 400 envoltorios de cocaína; municiones de guerra (calibres 9 mm, 12/70 y .38); cargadores y cartuchería variada; y un vehículo Chevrolet Corsa color rojo.

Embed Cayó banda narco que operaba con una ventanilla similar a la de un banco y pedía controlar "mercadería y vuelto". https://t.co/RCtFOwR5Kp pic.twitter.com/vZtogKOT0a — Agencia DIB (@AgenciaDib) January 15, 2026 Fuentes de seguridad indicaron que la investigación llevó varios meses. Los detectives lograron establecer que el grupo se dedicaba al traslado, fraccionamiento, distribución, seguridad y venta de droga en el distrito de José C. Paz y zonas aledañas, donde operaban en al menos tres edificaciones fortificadas tipo búnker.

El fiscal Germán Martínez, de la UFI Nª.16 de San Martín, especializada en estupefacientes, elevó la solicitud para allanar los domicilios. Los detenidos, de entre 20 y 46 años, quedaron imputados por asociación ilícita, infracción a la Ley de Drogas y tenencia ilegal de armas.

