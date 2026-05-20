miércoles 20 de mayo de 2026
20 de mayo de 2026 - 11:45

Nucleoeléctrica creó una nueva unidad de negocios para "exportar servicios nucleares al mundo"

Se modificó el estatuto social de la empresa para incorporar la prestación y comercialización de servicios nucleares como una nueva unidad de negocios estratégica.

Por Agencia DIB
La central nuclear de Embalse, en la provincia de Córdoba.

La central nuclear de Embalse, en la provincia de Córdoba.

Nucleoeléctrica

Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa a cargo de la operación de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, aprobó una modificación de su estatuto social mediante la cual incorpora formalmente “la prestación y comercialización de servicios nucleares como una nueva unidad de negocios de la compañía”.

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La decisión, según se informó en un comunicado, representa “un paso estratégico para consolidar la presencia de la empresa en el mercado internacional” y “ampliar el alcance de las capacidades desarrolladas por la industria nuclear argentina durante más de siete décadas”.

Servicios, asistencia, capacitación

La nueva unidad, aprobada en asamblea el pasado 13 de mayo, estará enfocada en “la exportación de servicios especializados, asistencia técnica, ingeniería, mantenimiento, capacitación y provisión de soluciones para centrales nucleares alrededor del mundo”. Así, aprovechará la experiencia acumulada por NASA en la operación de Atucha I, Atucha II y Embalse.

En los últimos años, profesionales y equipos técnicos de Nucleoeléctrica participaron en proyectos y servicios brindados a instalaciones nucleares de distintos países, entre ellos Canadá, Brasil, China, Corea del Sur y España.

En ese marco, la empresa también desarrolló y patentó soluciones tecnológicas para centrales del tipo CANDU, actualmente exportadas y comercializadas en el mercado nuclear internacional. Con esta decisión, “la compañía institucionaliza y potencia una actividad con alto valor agregado y fuerte proyección internacional”.

“La empresa está preparada para ofrecer sus conocimientos”

El presidente de Nucleoeléctrica, Juan Martín Campos, destacó: “Durante décadas desarrollamos capacidades tecnológicas, operativas y humanas de excelencia. Hoy el mundo vuelve a mirar a la energía nuclear como una solución estratégica y sustentable, y Nucleoeléctrica está preparada para ofrecer ese conocimiento y esa experiencia a nivel global. Este nuevo esquema nos permite proyectar a NASA como una empresa competitiva internacionalmente y convertir el talento argentino en una plataforma de desarrollo y generación de valor”.

Campos señaló además que el contexto internacional abre una oportunidad histórica para el país. “Estamos frente a un nuevo paradigma para la industria nuclear. La creciente demanda global de energía genera un escenario en el que la Argentina tiene mucho para aportar. Nucleoeléctrica quiere ser protagonista de ese proceso, fortaleciendo el desarrollo nacional y posicionando al país como proveedor de servicios nucleares de alta especialización”, sostuvo.

La creación de esta nueva unidad de negocios “forma parte de la estrategia de modernización y expansión de la compañía, con el objetivo de diversificar sus capacidades productivas, fortalecer su sustentabilidad y ampliar su participación en mercados internacionales vinculados a la energía nuclear y los servicios tecnológicos de alta complejidad”, cierra el comunicado.

Fuente: Agencia DIB

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