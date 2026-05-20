miércoles 20 de mayo de 2026
20 de mayo de 2026 - 14:16

Fuerte rebaja de precios de Volkswagen en varios modelos

Hay descuentos de casi $ 13 millones en comparación de la lista de principios de mayo. Nivus, T-Cross y Virtus entre las opciones.

Por Agencia DIB
Volkswagen y su T-Cross.

Volkswagen y su T-Cross.

Con la idea de dar un fuerte impulso a las ventas, la empresa Volkswagen presentó una nueva lista de precios de mayo con rebajas de hasta un 26,3% en varios de sus modelos. Esto se traduce en descuentos de hasta casi $ 13 millones, por ejemplo, en la versión de entrada de gama del T-Cross.

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De esta manera, la familia del SUV compacto fabricado en Brasil ahora arranca desde $ 37.915.300 (Sense 170TSI), en comparación de los $50.766.550 que costaba a principios de mes. Eso sí, el resto de la gama no sufrió alteraciones, llegando hasta $ 65.330.350 (Extreme 250TSI).

Los descuentos también se aplican sobre la versión base del Nivus, que con el recorte se convierte en el modelo más barato de la marca alemana. El crossover compacto ahora se puede conseguir desde $ 33.281.550, un 23,6% menos de lo que costaba en los primeros días de mayo.

Por su parte, el Virtus es el único modelo con descuentos en sus cuatro versiones. Los mismos van desde 19,3% hasta el 26,3%, representando bonificaciones entre $10.830.000 y $ 12.000.000.

De esta manera, el sedán compacto fabricado en Brasil tiene los siguientes precios: $ 33.659.100 (antes $ 45.645.750), $ 37.345.400 (antes $ 48.180.550), $ 42.369.000 (antes $ 53.498.850), y $ 48.668.250 (antes $ 60.297.950)

Las rebajas también incluyeron utilitarios, en este caso para las tres versiones de la Saveiro, cuyos descuentos rondan un 25% en promedio (unos $ 11 millones). Con estas rebajas, la gama tiene precios de $ 31.526.350 (Trendline Cabina Simple), $ 34.741.900,00 (Comfortline Cabina Doble) y $ 38.530.100 (Extreme Cabina Doble).

Fuente: Agencia DIB

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