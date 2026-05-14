jueves 14 de mayo de 2026
14 de mayo de 2026 - 12:03

ARBA agiliza la devolución de saldos a favor de Ingresos Brutos

Se trata de un nuevo sistema automático. La medida busca acelerar las devoluciones y simplificar trámites, según informó ARBA.

Por Agencia DIB
Novedades sobre las pymes.&nbsp;

Novedades sobre las pymes. 

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) oficializó este jueves un nuevo mecanismo que permitirá compensar de manera automática y completamente online los saldos a favor de contribuyentes de Ingresos Brutos. La medida busca acelerar las devoluciones, simplificar trámites y mejorar la experiencia de las y los contribuyentes.

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La iniciativa fue establecida mediante la Resolución Normativa N°16, publicada en el Boletín Oficial, e incorpora el Sistema Único de Compensación al Sistema Único de Demandas (SUD), la plataforma digital a través de la cual ARBA gestiona las demandas de repetición tributaria.

“A partir de esta modificación, ya no será necesario esperar la resolución final de la demanda para compensar saldos a favor con deudas tributarias, sino que esa operación se realiza al inicio del trámite y así se agilizan significativamente los tiempos de resolución”, explicó el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.

El titular del organismo destacó además que “cuando la solicitud supera los controles previstos, la compensación se efectúa de manera automática y online, alcanzando todas las obligaciones registradas”. Asimismo, recordó que “las demandas de hasta $3.500.000 se resuelven en 72 horas y, si la persona tiene CBU declarada, el dinero se acredita directamente en su cuenta bancaria”.

La normativa incorpora nuevos controles automáticos dentro del SUD. Entre otros aspectos, el sistema verificará que no existan fiscalizaciones en curso, deuda judicial, procesos concursales ni incumplimientos en la presentación de declaraciones juradas. También se realizarán validaciones sobre diferencias entre ingresos declarados en Ingresos Brutos e IVA, acreditaciones bancarias y percepciones informadas por agentes de recaudación.

ARBA: compensar créditos fiscales

En paralelo, el nuevo esquema permitirá compensar automáticamente créditos fiscales con deudas registradas. Una vez aceptada la operación por la o el contribuyente, con carácter de declaración jurada, el sistema registrará la compensación de forma inmediata y emitirá un comprobante electrónico con el detalle de las obligaciones canceladas y los importes aplicados.

Según se informó en un comunicado, la medida se enmarca en el proceso de modernización y simplificación tributaria que ARBA impulsa desde el inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof, con el objetivo de reducir carga administrativa, agilizar trámites y mejorar el funcionamiento del sistema tributario bonaerense.

En ese contexto, la Agencia implementó distintas herramientas destinadas a disminuir la acumulación de saldos a favor, entre ellas el régimen “Riesgo 0, SAF 0”, al que ya adhirieron más de 12 mil pymes, y el sistema de Ingresos Brutos Simplificado, que alcanzó a 1,5 millones de monotributistas bonaerenses.

Según datos del organismo, el stock de saldos a favor se redujo de tres meses a 0,9 meses de recaudación, lo que permitió liberar aproximadamente un billón de pesos de capital de trabajo para el entramado productivo bonaerense.

Fuente: Agencia DIB

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