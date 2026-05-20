Inmobiliario: cuántos son los jubilados con deudas y de qué municipios

Puerta por puerta, y en principio en La Plata , la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires ( ARBA ) puso en marcha un operativo especial para facilitar el acceso a exenciones impositivas destinadas a jubilados y pensionados que registran deudas en el Impuesto Inmobiliario .

La iniciativa se desarrolla en conjunto con el Instituto de Previsión Social (IPS) y municipios y luego que se detectara alrededor de 17.000 personas con beneficios previsionales que adeudan más de $1.200 millones del Inmobiliario y que podrían acceder a exenciones sin saberlo.

El esquema, como contó Agencia DIB, alcanza a contribuyentes con ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos , titulares de una única propiedad cuya valuación fiscal no supere los $6 millones y que no estén inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Con el objetivo de agilizar el acceso al beneficio, ARBA ya comenzó a realizar operativos casa por casa junto a municipios bonaerenses y jornadas especiales de atención para gestionar de manera simple y rápida la exención. En La Plata, por ejemplo, se identificaron 1.557 personas alcanzadas por esta medida, con deudas acumuladas por $154,5 millones.

El beneficio contempla tanto las deudas acumuladas de hasta cinco años como las cuotas futuras del impuesto, representando un alivio económico significativo para miles de familias. “Simplificamos el trámite para garantizar que quienes tienen derecho a una exención puedan acceder sin obstáculos. En un contexto económico complejo, donde las políticas del Gobierno nacional impactan con fuerza sobre los ingresos, es fundamental acompañar a un sector que históricamente ha demostrado un fuerte compromiso con el cumplimiento tributario”, dijo el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.

Cuáles son los municipios con más jubilados con deudas

En General Pueyrredón se detectaron 733 personas con deuda, en La Matanza 655, en Lomas de Zamora 498 y en Quilmes 480. También se destacan Merlo, con 392 casos; Almirante Brown, con 371; Lanús, con 370; Bahía Blanca, con 368 y Tandil, donde se identificaron 147 jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados en condiciones de acceder a la exención.

Pero según puedo averiguar Agencia DIB, hay varios distritos del interior donde ARBA también irá puerta por puerta para notificar a los adultos mayores. Por ejemplo, en San Nicolás se detectaron 154 casos por $10.077.274; Chivilcoy 153 ($13.440.794); Trenque Lauquen 150 ($9.532.833); Necochea 148 ($11.381.485); Bragado 145 ($6.239.532); Tres Arroyos 134 ($6.473.064) y Junín 129 ($9.513.751).

En tanto, más abajo en el ranking pero con un número importante de jubilados en condiciones de hacer el trámite están Bolívar con 117 casos por una deuda de $4.336.153; 25 de Mayo 101 ($6.235.090); 9 de Julio con 100 ($6.873.778); Pehuajó 94 ($3.381.853); Saladillo 93 ($10.820.611); Azul 83 ($3.202.552) y Rojas 76 ($3.404.259).

“Este universo pertenece a una generación que culturalmente tiene incorporado el cumplimiento fiscal como un valor. Por eso, adeudar impuestos representa para muchas personas una carga económica, pero también una preocupación personal. Desde el Estado tenemos la responsabilidad de acercarles herramientas concretas que alivien esa situación y les permitan regularizarse de manera justa”, completó Girard.

¿Cómo acceder?

El trámite es simple y se realiza en un solo paso para quienes reciban la comunicación del organismo:

Deben acercarse al Centro de Servicio ARBA más cercano a su domicilio.

Presentar DNI.

Firmar una Declaración Jurada.

Ante cualquier duda consultar por WhatsApp al 221 600-1012

Fuente: Agencia DIB