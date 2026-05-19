Avanza el proyecto de Abad para crear una nueva Sala en la Cámara Federal de Mar del Plata

El presidente de la Cámara Federal de Mar del Plata, Alejandro Tazza, remarcó: “Vivimos una cruda realidad. Estamos a un paso del colapso”.

Avanza el proyecto presentado por el senador nacional por la provincia de Buenos Aires Maximiliano Abad.

El proyecto de ley que impulsa la ampliación de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata dio un paso clave en el Senado de la Nación al obtener dictamen favorable en una reunión plenaria de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

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La iniciativa, presentada por el senador nacional por la provincia de Buenos Aires Maximiliano Abad , busca crear una nueva Sala dentro del tribunal para aliviar la creciente carga de trabajo que enfrenta una de las jurisdicciones federales más extensas del país.

El tratamiento de la propuesta contó con la presencia del presidente de la Cámara Federal de Mar del Plata , Alejandro Tazza, quien respaldó el proyecto y describió un escenario de fuerte presión sobre el funcionamiento judicial.

“Vivimos una cruda realidad. Estamos a un paso del colapso”, sostuvo el magistrado durante su exposición ante los legisladores. Según explicó, el problema se profundizó a partir del crecimiento poblacional y de la complejidad de las materias que debe atender la jurisdicción.

WhatsApp Image 2026-05-19 at 20.12.39 (1) El presidente de la Cámara Federal de Mar del Plata, Alejandro Tazza, remarcó: “Vivimos una cruda realidad. Estamos a un paso del colapso”.

Amplio alcance

La Cámara Federal marplatense tiene bajo su órbita una región que abarca cerca del 37% del territorio de la provincia de Buenos Aires y atiende apelaciones provenientes de ocho juzgados federales, entre ellos los de Mar del Plata, Dolores, Azul y Necochea. Además, alcanza a una población superior a los dos millones de habitantes.

Actualmente, el tribunal funciona con una única sala integrada por dos magistrados, una estructura que, según plantean desde distintos sectores, quedó desactualizada frente al aumento constante de litigios. Solo durante 2023 se resolvieron más de 7.400 causas y las proyecciones para los próximos años indican que el número de expedientes podría superar los 10 mil anuales.

Abad advirtió un riesgo de colapso

Durante el debate, Abad remarcó que el incremento de expedientes generó una situación de “sobrecarga y riesgo de colapso”, lo que podría afectar el normal funcionamiento del sistema judicial federal en la región.

“Este volumen de trabajo, que no fue acompañado por un crecimiento en la estructura del tribunal, hace imprescindible avanzar rápidamente en su ampliación para garantizar mayor eficiencia, celeridad y seguridad jurídica”, sostuvo el legislador.

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El proyecto, identificado bajo el expediente 1064/24, contempla la creación de una segunda Sala -que llevaría el nombre de Sala II- y prevé una estructura propia con jueces, dos secretarías de Cámara, funcionarios y personal administrativo.

Desde el entorno del senador destacaron que el objetivo es responder a una demanda creciente vinculada con el acceso a una Justicia más ágil. “Es un paso muy importante para responder a una demanda concreta de la sociedad: una justicia no solamente justa, sino también rápida”, señaló Abad.

Fuente: Agencia DIB