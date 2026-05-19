miércoles 20 de mayo de 2026
19 de mayo de 2026 - 20:29

Para Fernando Gray, "Milei tiene fecha de vencimiento"

En el Congreso Nacional del Partido Justicialista, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, señaló que cuando el actual Presidente pierda a través de los votos “tenemos que estar preparados para devolverle la esperanza al Pueblo”.

Por Agencia DIB
Fernando Gray, en su despacho de la intendencia de Esteban Echeverría.

Fernando Gray, en su despacho de la intendencia de Esteban Echeverría.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, participó de una reunión del Congreso Nacional del Partido Justicialista, donde se abordaron cuestiones vinculadas a la estrategia política y electoral del espacio de cara a los próximos años, fundamentalmente, la elecciones de 2027.

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“Tenemos que estar preparados y organizados”

Durante el encuentro, el jefe comunal se refirió a la situación política y económica actual y planteó la necesidad de fortalecer la organización interna del espacio opositor. “Está claro que este gobierno tiene fecha de vencimiento y, cuando pierda con los votos, tenemos que estar preparados y organizados con los mejores equipos y cuadros para llevar adelante nuestro país y devolverle la esperanza al pueblo argentino”, manifestó.

Por otra parte, Gray destacó las acciones judiciales y administrativas que impulsó en los últimos meses frente a distintas medidas del gobierno nacional. “Compañeras y compañeros, voy a dar la discusión en todos los ámbitos que sean necesarios. Participé de nueve audiencias públicas sobre energía, gas, aumento de peajes y transporte de pasajeros. Presenté cinco recursos judiciales y cinco amparos por el cierre de Télam, el Correo Argentino, el transporte, los corredores viales y, la semana pasada, por el Servicio Meteorológico Nacional. Voy a seguir defendiendo a las vecinas, los vecinos y a las y los bonaerenses”, expresó.

Más críticas a Milei

En otro tramo de su intervención, el mandatario comunal cuestionó el impacto de las políticas nacionales sobre distintas áreas del Estado. “Este gobierno está desfinanciando la educación y la salud públicas, nos ha sacado hasta de la OMS. Arrasó con los derechos laborales y previsionales y quiere privatizar el sistema previsional. Milei tiene más viajes a Estados Unidos que a las provincias de nuestro país”, señaló.

La reunión también incluyó debates vinculados al funcionamiento interno del partido, el escenario electoral y posibles estrategias de articulación política entre dirigentes y representantes partidarios de distintos puntos del país.

Fuente: Agencia DIB

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