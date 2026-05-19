Para Fernando Gray, "Milei tiene fecha de vencimiento"

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray , participó de una reunión del Congreso Nacional del Partido Justicialista, donde se abordaron cuestiones vinculadas a la estrategia política y electoral del espacio de cara a los próximos años, fundamentalmente, la elecciones de 2027.

Durante el encuentro, el jefe comunal se refirió a la situación política y económica actual y planteó la necesidad de fortalecer la organización interna del espacio opositor. “Está claro que este gobierno tiene fecha de vencimiento y, cuando pierda con los votos, tenemos que estar preparados y organizados con los mejores equipos y cuadros para llevar adelante nuestro país y devolverle la esperanza al pueblo argentino”, manifestó.

Por otra parte, Gray destacó las acciones judiciales y administrativas que impulsó en los últimos meses frente a distintas medidas del gobierno nacional. “Compañeras y compañeros, voy a dar la discusión en todos los ámbitos que sean necesarios. Participé de nueve audiencias públicas sobre energía, gas, aumento de peajes y transporte de pasajeros. Presenté cinco recursos judiciales y cinco amparos por el cierre de Télam, el Correo Argentino, el transporte, los corredores viales y, la semana pasada, por el Servicio Meteorológico Nacional. Voy a seguir defendiendo a las vecinas, los vecinos y a las y los bonaerenses”, expresó.

Más críticas a Milei

En otro tramo de su intervención, el mandatario comunal cuestionó el impacto de las políticas nacionales sobre distintas áreas del Estado. “Este gobierno está desfinanciando la educación y la salud públicas, nos ha sacado hasta de la OMS. Arrasó con los derechos laborales y previsionales y quiere privatizar el sistema previsional. Milei tiene más viajes a Estados Unidos que a las provincias de nuestro país”, señaló.

La reunión también incluyó debates vinculados al funcionamiento interno del partido, el escenario electoral y posibles estrategias de articulación política entre dirigentes y representantes partidarios de distintos puntos del país.

Fuente: Agencia DIB