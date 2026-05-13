INTI: cientos de empresarios y pymes expresaron su apoyo al instituto

La exposición de los empresarios se realizó en la sede del INTI, en el partido de San Martín.

Este miércoles al mediodía se realizó en el Parque Tecnológico Miguelete sobre la colectora de la avenida General Paz, en Villa Maipú, partido de San Martín, un encuentro con empresarios y referentes pyme convocado por subgerentes, directores y jefes de departamento del INTI.

La reunión se produjo tras la eliminación de 1000 servicios técnicos que el instituto brindaba a la industria y a la comunidad; el cierre del Servicio Argentino de Calibración y la eliminación del Sistema de Metrología Legal. Sumado a ello, las autoridades del INTI anunciaron que en los próximos días se concretarán más de 700 despidos de la planta del organismo, que desde el inicio de la gestión de este gobierno ya ha sufrido un recorte del 30% de su personal, entre retiros voluntarios, la no renovación de contratos y otras bajas.

Si bien las autoridades intentaron impedir que se desarrolle la actividad, primero rodeando el auditorio con gendarmes y luego bloqueando la entrada al organismo, la gran convocatoria los obligó a ceder y permitir la realización del encuentro , informaron los mandos medios del INTI.

Marco Meloni vicepresidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA): “Muchos países que admiramos, admiramos cómo crecen, cómo crece la gente, cómo pasan de la pobreza a la clase media, la movilidad que tienen, es porque también tiene un mercado de capitales, porque también tiene una parte financiera, pero están totalmente apoyados en el desarrollo tecnológico, industrial y social, y eso se hace con educación y con centros como el INTI multiplicados por todo el país”-

Aldo Lo Russo, CEO de Baigorria, empresa metalúrgica: “Hoy nos encontramos con una política industrial inexistente”.

El presidente de Fundación Pro Tejer, Luciano Galfione: “Si queremos un país con una matriz industrial diversificada, federal como la Argentina, es imposible ir a mercados mundiales sin organismos como el INTI que certifican los productos que tenemos que exportar, que les dan la garantía a otras naciones del ingreso de productos adaptados a las normativas y reconocido a nivel mundial. Sin el INTI no hay industria y sin industria no hay Nación. Ahora se nos ha dicho que el INTI no es necesario porque cualquier cosa que tenemos que hacer podemos realizarla en laboratorio privado, pero me hablan de competitividad y me hacen mandar los ensayos a un laboratorio más caro y, en muchos de los casos, esos laboratorios no existen en la Argentina. Mientras tanto, mi fábrica tiene que esperar a que vuelva el ensayo para exportar”.

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Fernanda Mettini, directora técnica de El Balancero SRL: “Sin el INTI no sólo no hay industria sino que tampoco hay comercio, seguridad ni salud”

Juan Cruz López Hamdan, fundador y CEO de Cultura Cárnica & Cultura Smash y director de Agroganadera Los Juanes: "Vengo del sector ganadero y siempre tuve la convicción de agregar valor a nuestra producción. Con esa premisa creamos la marca Cultura Cárnica. Me acerqué al INTI sin tener idea del sector industrial porque no vengo de ese ámbito y sus especialistas me ayudaron a desarrollar un producto desde cero y a montar nuestra primera planta. Si todo sale bien y el INTI sigue funcionando vamos a poder terminar un nuevo producto cárnico con el objetivo de exportarlo a Estados Unidos”.

Paul Segal, profesor de Economía en IAE Business School, especialista en desarrollo internacional y en economías emergentes: “El INTI tiene un rol clave, colabora para que las empresas puedan exportar, asesorando en cómo cumplir con los exigentes estándares internacionales de seguridad y calidad”.

Fuente: Agencia DIB