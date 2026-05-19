Francisco Adorni rectificó su DDJJ: ahora declara mayor deuda en medio de una investigación judicial

El diputado bonaerense Francisco Adorni , hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni , presentó una rectificación de su declaración jurada en la misma semana en que el fiscal Guillermo Marijuan avanzó con una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. De acuerdo con la documentación entregada ante la Oficina Anticorrupción (OA), los principales cambios son la incorporación de una herencia por $ 21 millones y modificaciones en su nivel de endeudamiento .

La nueva presentación fue realizada el jueves pasado, según consta en los registros del organismo. Un día antes, el diario La Nación había informado sobre distintas medidas impulsadas por Marijuan para analizar la evolución patrimonial del funcionario. Entre ellas, solicitó datos bancarios, fiscales y patrimoniales, y requirió al Banco de la Provincia de Buenos Aires información vinculada con un crédito, que aparece como uno de los ejes centrales de la acusación.

En el sistema, la declaración jurada correspondiente a 2025 figura ahora como “Rectificativa 1 (B)”. A diferencia de la versión original, los nuevos datos no muestran una reducción de la deuda, sino un incremento . Inicialmente, Adorni había consignado que su deuda hipotecaria pasó de $ 130 millones al inicio del año a $ 57 millones al cierre, lo que implicaba una fuerte cancelación. Con la rectificación, eso fue modificado.

De acuerdo con el diario La Nación, el documento presentado el 14 de mayo indica que la deuda inicial era de $ 45 millones, y no de $ 130 millones, mientras que al finalizar el año se mantuvo en $ 57 millones . En consecuencia, el nivel de endeudamiento creció en términos nominales.

“El crédito UVA crece porque el valor de la UVA crece por la inflación y eso hace subir el valor de la deuda en pesos”, refirieron desde el entorno de Adorni. Ese punto había sido señalado en la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, que dio origen a la intervención del fiscal. La presentación cuestionaba, entre otros aspectos, la aparente reducción de la deuda en la versión original. Con la actualización, el legislador declaró un aumento de $ 12 millones en sus pasivos.

Otro de los cambios incorporados en la nueva declaración es la inclusión de una herencia por $ 21 millones, sin mayores precisiones sobre su origen. El monto figura como incorporado durante 2025. En paralelo, el diputado también modificó la composición de sus bienes: vendió una “Chery Tiggo” y adquirió el 50% de una Jeep Renegade, valuada en $ 10.750.000.

En el marco de la investigación, Marijuan solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información fiscal desde 2020, incluyendo declaraciones juradas, pagos de impuestos y movimientos vinculados a Ganancias, Bienes Personales e IVA. También pidió datos al Banco Central sobre cuentas, transferencias, depósitos, tarjetas y otros productos financieros, y a la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre posibles vínculos societarios del funcionario, junto con documentación respaldatoria.

Fuente: Agencia DIB