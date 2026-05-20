miércoles 20 de mayo de 2026
20 de mayo de 2026 - 13:36

Madariaga será sede de un polo textil desarrollado por la UTN y la Cámara de Comercio de Bangladesh

Se firmó un convenio marco entre la Universidad Tecnológica Nacional y el país asiático para “construir un puente real entre Argentina y Bangladesh en materia de industria, tecnología, educación e innovación”.

Por Agencia DIB
La firma del Convenio Marco de Cooperación y Colaboración entre autoridades de la UTN y de la ABCCI.

La firma del Convenio Marco de Cooperación y Colaboración entre autoridades de la UTN y de la ABCCI.

El Mensajero

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Cámara de Comercio e Industria Argentina-Bangladesh firmaron un convenio marco para desarrollar en General Madariaga un polo textil. El proyecto, que cuenta con el respaldo del municipio, busca generar hasta 4.000 puestos de trabajo y posicionar a la región como un hub estratégico del sector.

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Según se anunció, “en un paso clave para el desarrollo industrial argentino con mirada global, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Cámara de Comercio e Industria Argentina-Bangladesh (ABCCI) sellaron un acuerdo que impulsará la creación de un polo textil de última generación en el partido de General Madariaga, provincia de Buenos Aires”.

“Un puente real”

La rúbrica se concretó -como destaca El Mensajero de La Costa- el 13 de mayo de 2026 en el Rectorado de la UTN, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este “Convenio Marco de Cooperación y Colaboración” firmado por el rector de la UTN, el ingeniero Rubén Soro, y el presidente de la ABCCI, Alim Al Razer, tiene como objetivo “construir un puente real entre Argentina y Bangladesh en materia de industria, tecnología, educación e innovación”.

Del encuentro participaron también el secretario de Relaciones Internacionales de la UTN, Luis Ricci; la secretaria de Extensión y Cultura, Adriana Feá; y el secretario de Vinculación Tecnológica, Víctor Barbuto, junto a representantes internacionales y del municipio de General Madariaga.

Anclaje local y visión de futuro

Como primera iniciativa concreta, las partes avanzarán en el estudio y desarrollo de un polo industrial textil en el Sector Industrial Planificado (SIP) de la Ruta Provincial 56 de General Madariaga. El predio será concebido como “un centro internacional de innovación, formación y automatización de la industria textil, que integrará toda la cadena de valor: desde el desarrollo de semillas y fibras hasta la producción de hilados, confección de prendas y comercialización internacional”.

El proyecto contempla la incorporación de “tecnologías de Industria 4.0, automatización industrial, inteligencia artificial, eficiencia energética y sistemas logísticos avanzados”.

Se estima que el emprendimiento podría generar entre 2.000 y 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos, para posicionar a General Madariaga como un centro estratégico de la industria textil en la provincia de Buenos Aires.

En abril pasado el intendente de General Madariaga, Carlos Santoro, había firmado una Carta de Intención con la ABCCI para avanzar en este polo, por lo que la alianza con la UTN resulta un paso decisivo.

Santoro estuvo presente en la firma del convenio marco junto a Víctor Manuel Paz, especialista en Logística y Transporte, y otros referentes institucionales.

UTN + Bangladesh

En el proyecto “la UTN tendrá un rol estructural como socio tecnológico: participará en el diseño, validación y ejecución de los proyectos industriales, además de la formación de capital humano especializado mediante programas de capacitación técnica, prácticas profesionalizantes y transferencia de conocimiento aplicado”. Así, “la universidad trabajará en la formulación y viabilidad del proyecto, así como en el desarrollo tecnológico de la actividad textil, con especial énfasis en robótica e inteligencia artificial”.

Por su parte, la Cámara Argentina-Bangladesh “aporta la experiencia de uno de los principales referentes mundiales del sector textil”.

Fuente: Agencia DIB

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