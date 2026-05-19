Milei planteó qué pensaría un marciano si mirara la economía argentina y criticó duro medidas que tomó Macri

El presidente Javier Milei disertó hoy en un evento del Banco de Valores (VALO) que se desarrolló en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), donde volvió a defender su política económica -ayer lo había hecho en la Universidad de San Andrés- y cuestionó el plan que aplicó en su momento Mauricio Macri, luego de que el expresidente criticara su manejo del caso Adorni.

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Milei planteó una situación hipotética peculiar al comenzar su discurso. “¿ Qué pasa si de repente llega un marciano a la Argentina y quiere saber cómo está el país ? Puede ver la política desde los hechos, lo concreto. Mira el Boletín Oficial y mira los números. Dice, ‘el camino de la reconstrucción es maravilloso y va a ser potencia’”, dijo el presidente. Su intención fue volver a achacar a los medios supuestas críticas desmedidas que no reflejan la situación real: Si (el marciano) prende la tele dice ‘Argentina va al camino al peor de los infiernos’. Nunca se produjo una divergencia mayor entre lo que dicen los datos y los medios, pero se ve que les agarró una abstinencia de pauta”.

Milei volvió a defender en ese marco su política económica y prometió “no ceder un ápice en la lucha contra la inflación”, al tiempo que volvió a negar que haya atraso cambiario: “la Argentina va cada vez más a un esquema de mayor libertad cambiaria. Sacamos el 95% del cepo. Si no estuviéramos comprando US$8500 millones este año, el tipo de cambio estaría en $1100″.

En otro tramo de su alocución, le envió un dardo a la gestión del expresidente Mauricio Macri por la Ley de Alquileres y la Ley de góndolas.

“La Ley de Alquileres es un avance al derecho de propiedad, que se hace buscando perjudicar al propietario. En consecuencia, el precio en el mercado informal es más alto y perjudica a los más vulnerables. Sacamos la ley, desregulamos, se duplicó la oferta y el precio del alquiler en términos reales bajó un 30%”, expresó Milei.

Luego, definió como “otra aberración” del gobierno de Macri la Ley de Góndolas. “Esa es una suerte de control de precios, es meterse en cómo asigna la propiedad el supermercado. Esa herramienta la usaron los kirchneristas, que con pecheras median las góndolas. Eso terminó en escasez. Cuando ustedes regulan una empresa competitiva, matan los rendimientos crecientes. La contracara natural es que se quedan sin crecimiento económico. Nosotros liberamos rendimientos crecientes. Y si le sumamos la apertura económica, estamos frente a una oportunidad de crecimiento impresionante”, consideró.

Las críticas de Milei a las medidas de Macri se dan luego de que el expresidente lanzara un documento titulado “Manifiesto Próximo Paso”, con críticas al gobierno libertario, entre las que incluyó el manejo del caso de Manuel Adorni.

Fuente: Agencia DIB.