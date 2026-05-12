INTI: trabajadores y empresarios en una jornada para "pensar el futuro de la industria"

La jornada de concientización se llevará a cabo en la sede del INTI en San Martín. NA

Este miércoles 13, los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llevarán a cabo una jornada de concientización sobre la importancia de este organismo para la cual convocaron a empresarios nacionales que contarán sus experiencias en relación con el Instituto.

La convocatoria a realizarse de 13 a 15 en la sede del INTI de San Martín (Colectora de Avenida General Paz 5445, Villa Maipú, partido de San Martín) se da en el contexto de un inminente ajuste que plantea el Gobierno nacional y que significaría unos 700 despidos, es decir, una tercera parte de la planta del Instituto.

El futuro de la industria nacional Esta iniciativa implica una jornada tecnológica con empresarios para "pensar el futuro de la industria argentina y la participación necesaria del organismo en el desarrollo nacional". Entre los temas sobre los que disertarán -ya hay más de un centenar que prometieron su presencia, fundamentalmente de pymes- están la exportación, la productividad, y la articulación público-privada.

Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo en https://forms.gle/68P7hAn9nph2m8FBA. Contacto: [email protected]

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Trabajadorxs de INTI en difusión (@trabajadorxsdeinti) En defensa del desarrollo productivo Los mandos medios del INTI que organizan esta jornada ratificaron en un comunicado que “la defensa del INTI es la defensa del desarrollo productivo argentino. Cualquier escenario que derive en la paralización de servicios estratégicos o en la pérdida del patrimonio científico-tecnológico nacional será de exclusiva responsabilidad de las autoridades que impulsen estas medidas, así como también de las consecuencias institucionales que ello conlleve”. Fuente: Agencia DIB

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