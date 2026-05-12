martes 12 de mayo de 2026
12 de mayo de 2026 - 12:14

INTI: trabajadores y empresarios en una jornada para "pensar el futuro de la industria"

Las charlas se realizarán este miércoles 13 en la sede del INTI en San Martín y participará más de un centenar de empresarios, en especial, de pymes.

Por Agencia DIB
La jornada de concientización se llevará a cabo en la sede del INTI en San Martín.

La jornada de concientización se llevará a cabo en la sede del INTI en San Martín.

NA

Este miércoles 13, los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llevarán a cabo una jornada de concientización sobre la importancia de este organismo para la cual convocaron a empresarios nacionales que contarán sus experiencias en relación con el Instituto.

Más noticias
Los reclamos por los empleados del INTI, en la puerta de la sede sobre avenida General Paz, en el partido de San Martín.

INTI: subgerentes, directores y jefes de Departamento rechazan los despidos masivos
Novedades sobre el INTI. 

INTI: realizan un paro en rechazo a los 700 despidos anunciados

La convocatoria a realizarse de 13 a 15 en la sede del INTI de San Martín (Colectora de Avenida General Paz 5445, Villa Maipú, partido de San Martín) se da en el contexto de un inminente ajuste que plantea el Gobierno nacional y que significaría unos 700 despidos, es decir, una tercera parte de la planta del Instituto.

El futuro de la industria nacional

Esta iniciativa implica una jornada tecnológica con empresarios para "pensar el futuro de la industria argentina y la participación necesaria del organismo en el desarrollo nacional". Entre los temas sobre los que disertarán -ya hay más de un centenar que prometieron su presencia, fundamentalmente de pymes- están la exportación, la productividad, y la articulación público-privada.

Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo en https://forms.gle/68P7hAn9nph2m8FBA. Contacto: [email protected]

En defensa del desarrollo productivo

Los mandos medios del INTI que organizan esta jornada ratificaron en un comunicado que “la defensa del INTI es la defensa del desarrollo productivo argentino. Cualquier escenario que derive en la paralización de servicios estratégicos o en la pérdida del patrimonio científico-tecnológico nacional será de exclusiva responsabilidad de las autoridades que impulsen estas medidas, así como también de las consecuencias institucionales que ello conlleve”.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

INTI: subgerentes, directores y jefes de Departamento rechazan los despidos masivos

INTI: realizan un paro en rechazo a los 700 despidos anunciados

Tras el reclamo por los cargos, la Corte muestra gestos hacia el Gobierno de Kicillof

Congreso: el oficialismo busca apurar los cambios en el régimen de zona fría

La Provincia denuncia un nuevo recorte de $63.000 millones en fondos de salud

Monte Hermoso después del temporal: "Hay que reconstruir absolutamente todo", según el Intendente

La Junta Electoral impulsa una reforma de los plazos electorales y de campaña

Kicillof: ¿"Quién va a invertir si no hay consumo, si tenés la mitad de las máquinas del país paradas?"

La Provincia anunció el traspaso del complejo Punta Mogotes a Mar del Plata

Aumenta el transporte: nuevo esquema tarifario para colectivos y trenes con subas hasta septiembre

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una mujer camina durante una ola de frío polar. (Xinhua)

Congreso: el oficialismo busca apurar los cambios en el régimen de zona fría

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El cortesano Sergio Torres junto a los ministros Andrés Larroque y Nicolás Kreplak. 

Tras el reclamo por los cargos, la Corte muestra gestos hacia el Gobierno de Kicillof