viernes 06 de febrero de 2026
6 de febrero de 2026 - 20:38

Tras el aval judicial, Javier Milei encabezará éste sábado la entrega del sable corvo de San Martín en San Lorenzo

El presidente participará de la ceremonia por los 213 años de la Batalla de San Lorenzo. Una jueza rechazó un recurso de los descendientes de Rosas para impedir la entrega del sable a los Granderos a Caballo.

Por Agencia DIB
Milei saluda a miembros del Regimiento de Granaderos a Caballo, en el día de su aniversario.&nbsp;

El presidente Javier Milei encabezará este sábado a las 19 el acto en Santa Fe el acto por los 213 años de la Batalla de San Lorenzo, oportunidad en la que hará entrega del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, después de la polémica por el retiro de esa pieza del Museo Histórico Nacional.

La actividad oficial tendrá lugar a las 19 en la localidad de San Lorenzo, donde las tropas nacionales enfrentaron a los realistas.

Durante la ceremonia, Javier Milei formalizará la entrega del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, que lo trasladarán a su cuartel en Palermo.

La Justicia Federal rechazó el jueves último una medida cautelar que habían presentado los descendientes de Manuela Rosas y Máximo Terrero para evitar el traslado del sable corvo.

La jueza Macarena Marra Giménez, a cargo del Juzgado Contencioso y Administrativo Federal Número 12, no dio por probada la postura que sostiene que la donación del sable corvo haya sido “con cargo”, es decir, como obligación accesoria impuesta al Estado, en este caso, relativa al lugar de guarda, el Museo Histórico Nacional.

Asimismo, Marra Giménez señaló que el sable ya había estado por décadas en el cuartel del Regimiento de Granaderos, después de dos robos en la década de 1960, hasta que en 2015 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió “restituirlo” por medio de un decreto.

Como parte de la misma polémica, la directora del Museo Histórico Nacional María Inés Rodríguez Aguilar presentó su renuncia indeclinable luego de que el Gobierno dispusiera el traslado de la pieza.

“Este conflicto no es nuevo en la Nación, ya pasó en 1844 cuando San Martín se lo dona a Rosas, luego cuando interviene Sarmiento. Forma parte de los sectarismos extremos de la sociedad”, afirmó Rodríguez Aguilar.

