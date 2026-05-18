lunes 18 de mayo de 2026
18 de mayo de 2026 - 09:19

Grietas internas: Santiago Caputo expuso a Martín Menem y lo acusó de criticar con dureza al Gobierno

Lo que se inició como un cruce entre usuarios de la red social X terminó con una pelea de alto voltaje político: el asesor presidencial "descubrió" al titular de la Cámara de Diputados postenado mensajes contra funcionarios del Gabinete y hasta refiriéndose a los perros del Presidente.

Por Agencia DIB
El asesor presidencial, Santiago Caputo, protagonizó un contrapunto con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.&nbsp;

El asesor presidencial, Santiago Caputo, protagonizó un contrapunto con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. 

Lo que comenzó como un cruce en redes sociales terminó por detonar un estallido en la mesa chica del Gobierno. El asesor presidencial, Santiago Caputo, expuso públicamente un vínculo técnico entre una cuenta anónima de X y el perfil oficial de Instagram de Martín Menem.

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El hallazgo dejó al descubierto un derrotero de críticas que, desde el anonimato, apuntaba contra el propio gabinete de Javier Milei.

La tensión comenzó a subir el sábado por la noche, cuando desde la cuenta @slcaputo, el asesor respondió con dureza a un posteo de @PeriodistaRufus, un usuario que cuestionaba a la aerolínea FlyBondi.

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Lo que parecía una discusión menor en redes sociales, escaló cuando se detectó un error de seguridad digital: el enlace de la cuenta anónima redirigía directamente al Instagram del presidente de la Cámara de Diputados, algo que, claramente, Caputo conocía.

La reacción de la tropa libertaria en X fue inmediata: acusaron a Menem de operar una cuenta clandestina para atacar a funcionarios troncales del Gabinete, como el ministro de Economía, Luis Caputo, su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, y la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Uno de los posteos de la cuenta @PeriodistaRufus se animó a lo impensado: referirse a los perros del presidente, Javier Milei, poniendo en duda su existencia.

"Banda de improvisados"

El conflicto no solo expuso otro contrapunto entre el sector de Caputo y el de Karina Milei, a quien responde el titular de la Cámara de Diputados, sino que dejó en evidencia ciertas grietas en el terreno más seguro de la gestión libertaria para batallar: el ámbito virtual.

"No pueden manejar cuatro cuentas fake y quieren manejar la botonera", sentenció Caputo, y calificó a quienes responden a Menem como una "banda de improvisados".

La eliminación súbita de la cuenta @PeriodistaRufus solo sirvió para confirmar quién estaba detrás de ella y dar cuenta de que, la olla a presión entre las facciones del Gobierno, ya presenta pequeños estallidos que resuenan.

Fuente: Agencia DIB

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