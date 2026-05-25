lunes 25 de mayo de 2026
25 de mayo de 2026 - 16:41

Javier Milei se mostró efusivo en el balcón de la Casa Rosada con Santiago Caputo y Patricia Bullrich

Con ánimo de ahuyentar los fantasmas de la crisis interna que atraviesa su espacio político, el presidente, Javier Milei, dejó postales y gestos de unidad en los festejos de la fecha patria.

Por Agencia DIB
Javier Milei compartió en sus redes una foto en el balcón de la Casa Rosada junto a Santiago Caputo y Karina Milei. (Foto: X @TommyShelby_30) &nbsp;

Javier Milei compartió en sus redes una foto en el balcón de la Casa Rosada junto a Santiago Caputo y Karina Milei. (Foto: X @TommyShelby_30)

 

Luego de participar del Tedeum en el marco del protocolo del 25 de Mayo, el presidente, Javier Milei, reunió a su Gabinete en la Casa Rosada y salió a saludar al balcón, en un gesto con intención de bajar el tenor a las internas y la crisis que atraviesa el espacio político oficialista, encarnadas en la pelea pública entre el asesor Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y las sospechas de enriquecimiento ilícito que pesan sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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La postal más resonante del efusivo saludo del balcón fue la del Presidente junto a su hermana, Karina Milei, y el asesor presidencial Santiago Caputo, unos pasos más atrás. De hecho, el propio mandatario compartió esa imagen en su cuenta de X con la frase "Argentina en buenas manos".

Asimismo, entre sonrisas, arengas y saltos, Milei buscó entre los presentes a la legisladora Patricia Bullrich. El mandatario hizo que se acercara, la abrazó y ambos saludaron a las personas que se congregaron en la Plaza de Mayo, posando casi como si ambos conformaran una posible dupla política a futuro.

La propia Bullrich compartió el video del momento con una elocuente frase: "¿Así o mas claro?", escribió, para subrayar que pese a algunos cuestionamientos, hoy su color político es el violeta.

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Presencia destacada

Si bien la senadora Patricia Bullrich no ingresó a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires junto a Milei y sus ministros para el Tedeum porque ya no forma parte del Gabinete, finalmente en el balcón de la Casa Rosada, Milei la buscó expresamente para destacar su presencia.

Lo cierto es que la exministra de Seguridad había dado señales de incomodidad con el espacio libertario, a partir de su reclamo para que Manuel Adorni presente su declaración jurada en el marco de la investigación sobre el aumento de su patrimonio.

No obstante, el propio mandatario la sumó a la foto del Día de la Patria, dando cuenta de que no quiere se aleje de su espacio, en medio de una coyuntura que, de a poco, ya empieza a tejer los primeros puntos de cara a las elecciones de 2027.

Fuente: Agencia DIB

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