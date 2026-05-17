Javier Milei contra el periodismo por José Luis Espert: "Le arruinaron la vida"

El presidente Javier Milei defendió fuertemente al excandidato a diputado José Luis Espert , en un nuevo y duro ataque contra los periodistas en las redes sociales. “PERIODISTAS DE MIERDA (95%)” , se titula el texto publicado anoche por el Presidente.

“A José Luis Espert le DESTRUYERON la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME”, comienza el texto de Milei, en referencia a su aliado político que el año pasado debió renunciar a la candidatura tras revelarse su relación con el empresario Federico “Fred” Machado, quien, sin embargo, sigue enfrentando cargos en Estados Unidos.

Según Milei, a Espert “durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin pruebas, sólo porque defendía las ideas de la libertad y les resultaba incómodo. Pero finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de INOCENCIA respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert. Ahora pregunto: ¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?”.

Siempre de acuerdo con el Presidente, “hicieron MIERDA a un tipo inocente. Le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba MÁS DE 20 AÑOS defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina. ¿Y todo por qué? Por MISERABLES. Por operadores. Por basura política y mediática que vive de destruir gente honesta”.

A decir de Milei, “muchos periodistas y muchos políticos deberían pedir DISCULPAS PÚBLICAS. Pero todos sabemos que NO LO VAN A HACER, porque viven de operar, mentir, difamar y ensuciar. Y si surgiera el milagro de que algunos lo hicieran, no veríamos ni un DÉCIMO del tiempo empleado en pedirle disculpas con respecto al tiempo empleado en arruinarle la vida. Es por eso que NO ODIAMOS LO SUFICIENTE A LOS PERIODISTAS. Con José Luis Espert, SIEMPRE del lado de la verdad y de la libertad. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, cierra la publicación.

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A José Luis Espert le DESTRUYERON la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME.



Durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin… — Javier Milei (@JMilei) May 17, 2026

Culpable: conspiración para lavar activos y cometer fraude

El empresario Federico “Fred” Machado, quien financió y facilitó aeronaves al diputado José Luis Espert, alcanzó en los últimos días un acuerdo con la fiscalía de Estados Unidos en el que aceptó declararse culpable de conspiración para lavar activos y cometer fraude por vía electrónica. Según consigna el diario La Nación, un juez federal deberá definir si convalida el entendimiento, que le permitió al acusado dejar atrás el cargo por narcotráfico.

Pese a que el acuerdo aún no fue homologado por la Justicia estadounidense, el presidente Javier Milei afirmó que se declaró la “inocencia de la persona utilizada para golpear y ensuciar a Espert”, sin hacer referencia al contenido de la negociación judicial.

De acuerdo con los documentos en los que reconoció su responsabilidad, Machado admitió haber participado en una estafa vinculada a la venta de aeronaves que en realidad eran “invendibles”. Su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin, ya había sido condenada en 2023 a 16 años de prisión.

Si bien el acuerdo judicial se concentra en delitos económicos cometidos en Estados Unidos, el caso mantiene derivaciones en la política local. Entre otros elementos, la fiscalía incorporó como evidencia una transferencia de US$ 200.000 que el empresario realizó a favor de Espert en enero de 2020.

Espert incurrió en contradicciones públicas sobre su relación con Machado. Inicialmente afirmó haber utilizado una sola vez una de sus aeronaves, pero luego reconoció que fueron 36 los vuelos realizados. También negó haber recibido pagos, aunque posteriormente admitió haber cobrado US$ 200.000 dólares.

Fuente: Agencia DIB