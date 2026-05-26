Gremios marcharon contra el fallo que dispuso la intervención de la UOM

Los gremios marcharon a favor de la conducción de Abel Furlán en la UOM. DIB.

Después de que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anulara las elecciones nacionales de la Unión Obrera Metalúrgica, desplazara de su cargo al secretario general, Abel Furlán, y dispusiera la intervención judicial de la UOM por un plazo de 180 días, período en el que deberá convocarse a nuevos comicios, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) marchó este martes en la sede central de los metalúrgicos.

“No naturalizar y resistir la intervención a la UOM es nuestra obligación. Se trata de un golpe al corazón de todo el movimiento obrero argentino. Quiere disciplinar a toda la clase trabajadora para que no discutamos la distribución del ingreso. Nos quieren mansitos y obedientes para aumentar aún más sus ganancias inescrupulosas”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

Según el fallo de la Sala VIII del tribunal laboral, que además declaró nulas las elecciones realizadas en la seccional Campana, esos comicios y los nacionales celebrados el 18 de marzo eran “inescindibles”, por lo que la nulidad de la primera arrastró la invalidez de la segunda. “Si una es nula, también la otra lo es”, sostuvo el juez de Cámara Víctor Arturo Pesino en el voto al que adhirió la magistrada María Dora González. Y dispusieron la intervención de la UOM, sacando a Furlán de la conducción, lo que provocó la reacción de todo el arco gremial.

Los jueces que firmaron la intervención, Víctor Pesino y María Dora González, son los mismos que avalaron la reforma laboral de Milei. Además, pocos días después de validar la norma --la cuál restringe derechos laborales y sindicales de los trabajadores--, el juez Pesino obtuvo una prórroga de su mandato en la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Sala VIII, a pesar que debía jubilarse al cumplir en junio 75 años.

“Los mismos jueces de la Cámara del Trabajo que avalaron la reforma laboral de Javier Milei, Víctor Pesino y María Dora González, avanzaron sobre la Unión Obrera Metalúrgica con un fallo arbitrario y antidemocrático, que avasalla la autonomía de nuestra organización. La UOM es el principal sindicato industrial de la Argentina y este ataque llega en el mismo momento en que venimos enfrentando a las principales patronales del sector para defender el salario de los trabajadores metalúrgicos, después de una pérdida salarial brutal de los últimos dos años”, denunciaron desde la central que nuclea a los metalúrgicos. Asimismo, advirtieron que se trata de “una operación política, judicial y empresaria que venimos denunciando desde hace meses y que tuvo siempre un único objetivo: disciplinar a la UOM, debilitar nuestra capacidad de lucha y garantizarles a las patronales salarios de hambre y trabajadores sin capacidad de organización”. Fuente: Agencia DIB.

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