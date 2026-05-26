Las reservas del Banco Central alcanzaron el mayor nivel en la era Milei

Las reservas se ubicaron su nivel más alto desde octubre de 2019.

Las reservas i nternacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) registraron este martes un fuerte salto y alcanzaron un nuevo récord durante la gestión del presidente Javier Milei, impulsadas por el desembolso de US$1.000 millones aprobado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por la continuidad de las compras de divisas en el mercado cambiario.

Las tenencias internacionales cerraron la jornada en US$47.908 millones, lo que representó un incremento diario de US$1.105 millones frente al cierre previo. El dato no solo marcó un máximo para la administración libertaria, sino que además llevó a las reservas a su nivel más alto desde octubre de 2019.

El aumento estuvo explicado fundamentalmente por la acreditación de los fondos provenientes del FMI, luego de que el directorio del organismo aprobara la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) firmado con Argentina por US$20.000 millones en abril de 2025.

La semana pasada, el organismo encabezado por Kristalina Georgieva había dado luz verde al nuevo giro de fondos y destacó el rumbo económico adoptado por el Gobierno. Entre los principales puntos señalados mencionó el avance de las reformas económicas y la mejora observada en las variables monetarias y cambiarias.

Advertencia del FMI

No obstante, el FMI también realizó algunas observaciones. Si bien indicó que se cumplieron la mayoría de las metas y criterios de desempeño establecidos, reconoció que el país no alcanzó el objetivo de acumulación de reservas previsto inicialmente.

Además, en el Staff Report difundido días atrás, el organismo advirtió sobre la necesidad de acelerar el proceso de recomposición de reservas y fortalecer la estructura monetaria de cara a los próximos años.

“El bajo nivel de reservas líquidas sigue generando riesgos para la capacidad de pago”, señaló el informe, que también alertó sobre posibles escenarios de volatilidad asociados a grandes vencimientos de deuda y al período electoral previsto para 2027.

En ese contexto, el Fondo recomendó incluso sobrecumplir las metas previstas y avanzar con una reconstrucción más acelerada de las reservas internacionales.

Más allá del aporte extraordinario proveniente del organismo internacional, el Banco Central continúa mostrando resultados positivos en su intervención sobre el mercado cambiario. Este martes la autoridad monetaria adquirió otros US$112 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), con lo que acumuló 94 jornadas consecutivas con saldo comprador.

Desde el inicio de la denominada "fase 4" del programa monetario, implementada en enero, la entidad presidida por Santiago Bausili acumuló compras por US$9.102 millones. Esa cifra representa aproximadamente el 91% de la meta anual establecida para el corriente año.

La previsión oficial contempla compras netas que podrían ubicarse entre US$10.000 y US$17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de pesos y de la disponibilidad de divisas.

En las últimas semanas el ritmo de adquisiciones mostró una aceleración significativa. Según un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), el promedio móvil de compras pasó de US$66 millones diarios durante los primeros días de mayo a US$182 millones hacia el cierre de la última semana.

Los analistas atribuyen ese comportamiento a una mayor liquidación del sector agroexportador, un flujo que aún podría incrementarse en los próximos meses.

Los dólares del campo

Fuentes del Ministerio de Economía sostienen que todavía resta ingresar una parte importante de los dólares provenientes de la cosecha gruesa, lo que podría ampliar el margen de intervención del Banco Central y fortalecer aún más las reservas.

Sin embargo, parte del alivio generado por el desembolso del FMI podría ser transitorio. Hacia finales de esta semana, el Gobierno deberá afrontar un pago correspondiente al Bopreal Serie 3 por alrededor de US$1.020 millones, además de intereses equivalentes al 3% del monto.

Fuente: Agencia DIB