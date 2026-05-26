Lautaro Martínez, raíz bonaerense del campeón

En una campaña europea atravesada por campeones de todas las banderas y figuras dispersas entre las grandes potencias del continente, apenas un futbolista argentino consiguió levantar el trofeo de una de las cinco ligas más importantes del mundo: Lautaro Martínez. El capitán del Inter de Milán volvió a erigirse como goleador, líder y símbolo de un equipo dominante en Italia; aunque detrás de los títulos, los récords y las ovaciones todavía late una historia profundamente bonaerense.

Porque mucho antes de las noches europeas iluminadas por bengalas y estadios repletos, existió un chico de Bahía Blanca que aprendió a convivir con el sacrificio. Allí, donde el viento del sur golpea fuerte y los clubes de barrio funcionan como refugios de identidad, Lautaro creció entre largas tardes de fútbol y básquet, dificultades económicas y sueños que parecían demasiado grandes para una familia forjada en el crisol del esfuerzo y la humildad.

Su padre había sido futbolista y mecánico de aviones en la base naval de Bahía Blanca hasta que debió reinventarse como enfermero para sostener el hogar. Su madre trabajaba como empleada doméstica. El dinero escaseaba. En una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport, Lautaro recordó que durante casi tres años vivieron en la casa de un amigo porque no podían afrontar el alquiler. Apenas colaboraban, de manera ocasional, con algunos pesos para los servicios. También evocó aquellas interminables noches en las que el hambre azotaba los vientres y la figura entrañable de su abuela Olga, a quien lleva tatuada sobre la piel como si temiera que el tiempo pudiera arrebatársela.

Aquella infancia áspera moldeó mucho más que un futbolista: construyó un carácter bravío. Porque detrás del delantero feroz que hoy domina Italia sigue existiendo el chico bonaerense que viajaba cientos de kilómetros para perseguir una oportunidad, que extrañaba su casa en las inferiores de Racing Club y que entendió demasiado temprano que triunfar no era solamente un deseo personal: también era una forma de rescatar a su familia de las privaciones.

El desarraigo

A los 15 años debió tomar una decisión que cambiaría su vida. En Bahía Blanca alternaba entre el fútbol y el básquet, deporte profundamente arraigado en la ciudad. Su hermano Jano siguió el camino de la pelota naranja y llegó a jugar profesionalmente en Ferro Carril Oeste. Lautaro eligió el fútbol. Se marchó hacia Avellaneda llevando consigo una mezcla de nostalgia y determinación. Dejaba atrás el hogar, los afectos y la comodidad de lo conocido para abrazar un sueño incierto.

El tiempo transformó aquella apuesta adolescente en una de las carreras más importantes del fútbol argentino contemporáneo. Desde su llegada al Inter en 2018, Lautaro dejó de ser solamente un delantero extranjero exitoso: se convirtió en una bandera del club. Capitán, referente y líder futbolístico, hoy ya ocupa un lugar entre las máximas leyendas de la institución italiana.

La huella

Esta temporada volvió a demostrarlo. El Inter se consagró campeón de la Serie A con tres fechas de anticipación tras vencer al Parma por 2-0, y Lautaro regresó justamente aquella noche luego de casi un mes fuera de las canchas por lesión muscular. Ingresó en el segundo tiempo y asistió a Henrikh Mkhitaryan en el gol que selló la coronación. Incluso disminuido físicamente, volvió a aparecer en el instante decisivo. Como tantas otras veces.

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Los números explican parte de su dimensión: 16 goles y cinco asistencias en 27 partidos de Serie A, aun atravesando molestias musculares durante el tramo más exigente del calendario. Pero las estadísticas no alcanzan para describir el peso simbólico que posee dentro del Inter. Con 176 goles, ya es el tercer máximo artillero histórico del club, apenas por detrás de Giuseppe Meazza y Alessandro Altobelli. Su nombre ya dejó de pertenecer solamente al presente: ingresó definitivamente en la memoria grande de la institución.

Y la temporada todavía entregaría otro festejo. Semanas después del Scudetto, el Inter conquistó también la Copa Italia tras derrotar a la Lazio en la final, con un nuevo gol del bahiense. Así, Lautaro alcanzó los nueve títulos con la camiseta nerazzurra: tres Serie A, tres Supercopas italianas y tres Copas Italia. Una cosecha monumental para un futbolista que hace apenas algunos años llegaba desde Avellaneda como una promesa sudamericana.

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Las grietas

Pero quizá una de las cuestiones más llamativas de su recorrido no esté únicamente en sus conquistas, sino en la naturalidad con la que habla de sus fragilidades. En tiempos donde muchos deportistas parecen diseñados para ofrecer discursos perfectos, Lautaro conserva una sinceridad poco habitual. Reconoció públicamente haber necesitado apoyo psicológico para atravesar momentos oscuros: lesiones, inseguridades, dudas futbolísticas y problemas personales. “A veces dudaba de mí mismo, de si merecía ser el número 10 del Inter”, confesó.

La frase impacta precisamente porque proviene de uno de los delanteros más determinantes del planeta. Del campeón del mundo. Del capitán de uno de los clubes más grandes de Europa. Y, sin embargo, allí aparece otra vez el costado humano que atraviesa toda su historia: Lautaro nunca intentó disfrazarse de héroe invulnerable.

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Incluso sorprendió al asegurar que, cuando se retire, desaparecerá completamente del ambiente del fútbol. “No volverán a saber de mí”, sentenció. Como si detrás de la celebridad internacional siguiera habitando aquel muchacho sencillo de Bahía Blanca que todavía valora más los afectos, la familia y la tranquilidad que la exposición permanente.

Mientras tanto, continúa agrandando su legado. Su sociedad ofensiva con Marcus Thuram se consolidó como una de las más peligrosas de Europa y el Inter volvió a dominar el fútbol italiano con autoridad. Lautaro no solamente convierte: lidera, presiona, asiste y ordena emocionalmente a su equipo. Juega con la intensidad de quien todavía siente que cada partido puede cambiarle la vida.

La raíz

En paralelo, el próximo desafío ya asoma en el horizonte. A menos de un mes del Mundial 2026, Lautaro aparece nuevamente como una pieza central para la Selección argentina de Lionel Scaloni. Campeón del mundo en Qatar y bicampeón de América, llegará probablemente en el punto más maduro de toda su carrera: con experiencia, liderazgo y una estabilidad emocional construida tras años de golpes y aprendizajes.

Europa coronó múltiples campeones esta temporada, pero apenas un argentino logró conquistar una de las cinco grandes ligas. Y ese argentino nació entre el viento del sur bonaerense, clubes humildes y dificultades económicas. Hoy Italia corea su nombre y el Inter lo abraza como a uno de sus hijos predilectos. Sin embargo, detrás del capitán, del goleador y del campeón todavía persiste aquel chico de Bahía Blanca: el que aprendió primero a resistir, y recién después a ganar.”

Fuente: Agencia DIB