Pablo López: "La Provincia no es ajena a la tendencia general de la economía, errática, que no deja de destruir empleos"

La actividad económica en la provincia de Buenos Aires.

La actividad económica en la provincia estuvo en línea con el indicador nacional: “Creció 4,8% vs. febrero y 5,2% interanual. La provincia de Buenos Aires no es ajena a la tendencia general de la economía, errática y con signos de estancamiento, y sobre todo, que no deja de destruir empleos”, escribió este lunes en sus redes sociales el ministro de Economía bonaerense, Pablo López.

El texto de López pareció una respuesta a la fallida publicación que el fin de semana compartió -entre otros- el presidente Javier Milei, y según la cual todas las provincias argentinas -claro que en el mapa se olvidaron de Tucumán- mostraron indicadores positivos de actividad, excepto Buenos Aires. De nuevo, la publicación atribuida a la Universidad Austral era trucha, falsa.

De regreso a López, “no existe ninguna dualidad económica entre provincia de Buenos Aires y el resto del país. La verdadera brecha es sectorial con efectos alarmantes en el empleo. Los sectores que traccionan la actividad y los que se contraen tienen el mismo signo en Nación y en provincia de Buenos Aires, con contadas excepciones”. Según el ministro -que acompaña el posteo con gráficos estadísticos-, “todos los grandes aglomerados urbanos del país sufren este modelo, porque concentran la mayor parte del empleo de los sectores perdedores: industria, comercio y construcción. Esta realidad afecta a toda la Argentina, pero especialmente a la provincia de Buenos Aires por la magnitud de su Conurbano”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PabloJ_LopezOK/status/2058974067500179464?s=20&partner=&hide_thread=false En marzo, la actividad económica en la PBA estuvo en línea con el indicador nacional: creció 4,8% vs febrero y 5,2% interanual.



La PBA no es ajena a la tendencia general de la economía, errática y con signos de estancamiento, y sobre todo, que no deja de destruir empleos. pic.twitter.com/QHS763ViWF — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) May 25, 2026

Además, sigue el texto, “es notable el sendero irregular del indicador de actividad económica nacional. Desde inicios de 2025, la trayectoria es un serrucho: está plagada de altibajos, intercalando meses de caída y rebote. Como mínimo, esto da cuenta de un panorama productivo muy inestable”. A su vez, “los indicadores de actividad de abril no son alentadores. Este es un fuerte indicio de que el sendero con forma de serrucho va a continuar”. A modo de cierre, según López, “las consecuencias en el empleo son claras. Aún con algunos sectores dinámicos, hay cada vez menos empleo registrado en la totalidad del país: se perdieron cerca de 208.000 empleos registrados privados desde fines de 2023”. Fuente: Agencia DIB

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