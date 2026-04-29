Trabajadores del SMN paran y podría haber demoras en los vuelos

Novedades sobre el Servicio Meteorológico Nacional.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará este jueves, en la previa del fin de semana largo, un paro en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), lo que podría generar demoras o cancelaciones de algunos vuelos. La protesta se da tras el despido de 140 trabajadores.

El sindicato resolvió avanzar con la medida de fuerza en reclamo por la reincorporación de esas personas y la anulación de otros 100 ceses anunciados para los próximos meses y la derogación del Decreto 274/26. Según denunciaron, esta normativa modifica funciones clave del organismo y las transfiere a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Durante la jornada de protesta prevista para este jueves 30 de abril, un día previo al feriado del 1 de mayo por el Día del Trabajador, el sindicato aseguró que se mantendrán activos los protocolos de vigilancia y alerta.

De esta manera, se busca garantizar la atención de emergencias y situaciones de riesgo vinculadas a los servicios de aeronavegación, con el objetivo de resguardar la seguridad de la población.

La polémica por los despidos, que como informó Agencia DIB impactan en muchas ciudades del interior bonaerense, se reavivó luego que el domingo el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, justificara la reducción del organismo. Aseguró, entre otras cuestiones, que podría funcionar con mayor precisión y un presupuesto mucho menor, manejado por 150 personas en lugar de las 1.000 actuales, algo que fue desmentido por los trabajadores. Fuente: Agencia DIB

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