¿Qué se espera para el invierno?: el informe trimestral del SMN en el inicio de la estación meteorológica

Se pronostica un invierno con más precipitaciones y temperaturas más altas que lo normal en los distritos del oeste bonaerense.

El territorio bonaerense transitará un invierno con más precipitaciones de las esperadas para esta época del año.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presentó su informe trimestral del tiempo, en coincidencia con el inicio del invierno meteorológico que comenzó este lunes 1º de junio.

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El SMN pronostica más calor que lo normal en la costa atlántica bonaerense este verano

Las estaciones, en términos de las ciencias de la atmósfera, se establecen en trimestres , comenzando en el mes en el que se produce el fenómeno astronómico. Es decir, si el solsticio de invierno se espera este año para el próximo 21 de junio a las 5.40 hora Argentina, el invierno meteorológico ya comenzó el primer día del mes de junio. La primavera, desde la misma perspectiva, llegará el 1º de septiembre, ocurriendo el equinoccio el 22 de ese mes a las 21.04. Los solsticios y equinoccios dan inicio a las conocidas estaciones meteorológicas.

Este invierno meteorológico , según el SMN, traerá para la provincia de Buenos Aires más lluvias que lo que suele considerarse normal y, también, temperaturas un poco más altas de lo esperado para esta época en los distritos del oeste provincial.

¿Cómo se definen las categorías normal, superior a lo normal e inferior a lo normal? Se utilizan terciles. El valor de los mismos se obtiene separando en tres partes iguales los datos de temperatura y precipitación, ordenadas de menor a mayor.

Para la precipitación, el mapa de la izquierda muestra el límite inferior del rango normal y el mapa del medio el límite superior del rango normal. Esos umbrales separan las tres categorías.

SMN mapa invierno 2026

Para la temperatura, se puede considerar que el tercil central implica valores de aproximadamente 0.5°C por debajo o por encima del valor medio. Valores por encima o por debajo de ese rango serían temperaturas inferiores o superiores a la normal.

¿Cómo se interpretan esas categorías? Un pronóstico de precipitación con mayor probabilidad en la categoría:

Inferior a la normal implica que los valores pronosticados serían inferiores al límite inferior del rango normal (valores del mapa izquierdo).

implica que los valores pronosticados serían inferiores al límite inferior del rango normal (valores del mapa izquierdo). Superior a la normal implica que los valores pronosticados serían superiores al límite superior del rango normal (valores del mapa central).

implica que los valores pronosticados serían superiores al límite superior del rango normal (valores del mapa central). Normal implica que los valores pronosticados estarían dentro del rango normal (valores mayores a los del mapa de la izquierda y menores a los del mapa central).

Lectura e interpretación de datos

Consideraciones para una mejor interpretación del pronóstico climático trimestral probabilístico por consenso del SMN:

El pronóstico indica las probabilidades previstas para cada categoría (superior, normal e inferior), en cada región señalada y para el trimestre pronosticado. Se observan regiones donde las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos indican diferencias en cuanto a las probabilidades en el pronóstico estacional.

para cada categoría (superior, normal e inferior), en cada región señalada y para el trimestre pronosticado. Se observan regiones donde las previsiones numéricas experimentales y modelos estadísticos indican diferencias en cuanto a las probabilidades en el pronóstico estacional. En condiciones neutras del Fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS) y en zonas sin otros forzantes, se espera que el comportamiento responda a la probabilidad del 33.3% en cada categoría (Climatología).

y en zonas sin otros forzantes, se espera que el comportamiento responda a la probabilidad del 33.3% en cada categoría (Climatología). El pronóstico no indica valores de la variable pronosticada ni su variabilidad a lo largo del trimestre. Si, por ejemplo, para una región determinada el pronóstico estacional prevé las mayores chances de precipitación en la categoría inferior, no es indicativo que no puedan haber eventos de lluvia o inclusive que alguno de ellos puedan ser localmente intensos.

Si, por ejemplo, para una región determinada el pronóstico estacional prevé las mayores chances de precipitación en la categoría inferior, no es indicativo que o inclusive que alguno de ellos Se recomienda consultar tanto el pronóstico diario y la perspectiva semanal para informarse sobre los eventos meteorológicos de alto impacto que no pueden ser previstos en la escala estacional.

Fuente: Agencia DIB