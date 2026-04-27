lunes 27 de abril de 2026
27 de abril de 2026 - 13:53

Llega un nuevo feriado: los alcances y a quién beneficia

El viernes 1 de mayo por el Día del Trabajador, habrá cronogramas especiales en transporte y atención reducida en varias dependencias.

Por Agencia DIB
Novedades sobre los feriados.&nbsp;

Novedades sobre los feriados. 

El viernes 1 de mayo será feriado nacional en Argentina por el Día del Trabajador, una fecha histórica que cada año modifica la rutina habitual de millones de personas y obliga a reorganizar traslados, compras y trámites. Esta fecha, de carácter inamovible, coincide con el cierre de la semana laboral y permite disfrutar de tres días consecutivos de descanso.

Más noticias
La sargento López y la subteniente Rodríguez, junto a la beba y sus padres. Una historia de amor en General Pinto.

General Pinto: dos mujeres policías salvaron la vida de una beba de ocho meses
Un avión despegando.

Un paro en el SMN complicará los vuelos en la previa del fin de semana largo

Según datos del Ministerio del Interior, el Día del Trabajador es uno de los seis feriados inamovibles definidos por el Gobierno nacional para 2026, junto con el Día de la Revolución de Mayo, el Día de la Independencia, el Día de la Inmaculada Concepción de María y Navidad.

Tanto en el sector público como en el privado, se facilitarán actividades recreativas y el turismo interno, especialmente en destinos tradicionales del país. Además del descanso laboral para gran parte de los trabajadores, el feriado también impacta en bancos, oficinas públicas, recolección de residuos y centros de salud, donde se mantendrán guardias mínimas o servicios esenciales.

Durante ese día, los colectivos circularán con frecuencia reducida, similar a la de los domingos y feriados nacionales. Esto significa menos unidades y mayores tiempos de espera, sobre todo en horarios de baja demanda.

Como el día en cuestión es considerado feriado, se trata para la ley de una jornada de descanso obligatoria, que debe cumplirse en todo el territorio nacional. La 20.744, conocida como Ley de Contrato de Trabajo, precisa en su artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las mismas normas legales que para el descanso dominical.

El 1 de mayo es una jornada reconocida en más de ochenta países, establecida como feriado nacional en Argentina desde 1930 y en recuerdo a los acontecimientos de 1886 en Chicago, Estados Unidos, conocidos como la gesta de los “Mártires de Chicago”.

En esos días, un grupo de obreros fueron reprimidos violenta­mente mientras reclamaban condiciones laborales dignas y la jornada de ocho horas. Este episodio resultó decisivo en la historia del movimiento sindical, impulsando la consagración de derechos laborales en distintos países.

Cómo sigue el calendario de feriados 2026

Tras el 1 de mayo, el calendario oficial prevé varios feriados y fines de semana largos durante el resto del año:

  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (inamovible) 
  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladable, se celebra el lunes por el 17/06) 
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (inamovible) 
  • 9 de julio: Día de la Independencia (inamovible) 
  • 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos 
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (trasladable) 
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable) 
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable, por el 20/11) 
  • 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos 
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (inamovible) 
  • 25 de diciembre: Navidad (inamovible)

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

General Pinto: dos mujeres policías salvaron la vida de una beba de ocho meses

Un paro en el SMN complicará los vuelos en la previa del fin de semana largo

La Provincia avanzará con un refuerzo de entrega de medicamentos a municipios

Agua: Nación limitó los aumentos mensuales de AySA hasta agosto

Universidades: comenzó otra semana de paro, con clases parciales en todo el país

Juego clandestino: bloquearon 251 sitios de apuestas ilegales

Pinamar: una beba nació gracias a la asistencia de dos policías en el parto

Pergamino: un joven amenazó con un tiroteo en una escuela; en su casa tenía un arma

Buscan reformar la justicia de menores bonaerense para adaptarla a baja de la edad de imputabilidad

Amenazas en escuelas: la oposción le pide precisiones al gobierno por el plan de acción

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades sobre los medicamentos. 

La Provincia avanzará con un refuerzo de entrega de medicamentos a municipios

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La sargento López y la subteniente Rodríguez, junto a la beba y sus padres. Una historia de amor en General Pinto.

General Pinto: dos mujeres policías salvaron la vida de una beba de ocho meses