lunes 26 de enero de 2026
26 de enero de 2026 - 12:10

Sesiones extraordinarias: el Gobierno incluirá la Ley Penal Juvenil al debate de febrero en el Congreso

El temario de las sesiones extraordinarias incluirá otros proyectos clave para la gestión Milei, como la reforma laboral y la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Por Agencia DIB
La mesa chica del Gobierno nacional, sin el presidente Javier Milei.&nbsp;

Congreso de la Nación Argentina.

El Gobierno nacional convocó a sesiones extraordinarias para febrero
Según indicó el también vocero a través de X, el debate por la baja de la edad de imputabilidad y de otros proyectos comenzará el lunes próximo.

Del encuentro, además de Adorni, participaron la Secretaria General de Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de Economía, Luis Caputo; el Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el asesor Santiago Caputo; y el Secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt.

La encargada de anunciar la intención del oficialismo de dar impulso al proyecto del Código Penal para bajar la edad de imputabilidad fue la exministra de Seguridad Bullrich, tras dos casos graves de inseguridad ocurridos la semana pasada: uno fue el crimen de Gustavo Javier Pairó, en José C. Paz, cuando dos ladrones, uno de ellos menor de edad, quisieron robarle la moto; el otro fue luego de que se difundiera el video del asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado a puñaladas por otros menores en Santa Fe.

En tanto, el temario de las sesiones extraordinarias incluirá otros proyectos clave para la gestión Milei, como la reforma laboral y la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Fuente: Agencia DIB

La mesa chica del Gobierno nacional, sin el presidente Javier Milei. 

