jueves 28 de mayo de 2026
28 de mayo de 2026 - 11:56

La Provincia financiará al Equipo Argentino de Antropología Forense en la búsqueda de desaparecidos

El Gobierno bonaerense firmó un convenio con el prestigioso equipo para identificar restos de desaparecidos en los cementerios de Mar del Plata y Magdalena.

Por Agencia DIB
El Gobierno de Axel Kicillof financiará al EAAF para buscar e identificar desaparecidos en cementerios de Mar del Plata y Magdalena.&nbsp;

El Gobierno de Axel Kicillof financiará al EAAF para buscar e identificar desaparecidos en cementerios de Mar del Plata y Magdalena. 

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó un convenio con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para financiar tareas de búsqueda e identificación de desaparecidos por la última dictadura militar en los cementerios municipales de Mar del Plata y Magdalena.

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La medida fue formalizada a través del Decreto 568/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial bonaerense, y contempla un subsidio destinado a ejecutar el Proyecto Integral de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas por el Terrorismo de Estado en el territorio provincial.

Mar del Plata y Magdalena

Según se desprende de los fundamentos del decreto, el objetivo central de la iniciativa es profundizar las tareas de investigación en los cementerios de Mar del Plata y Magdalena, donde “es posible encontrar restos de personas detenidas-desaparecidas” durante los años dictatoriales.

En ese marco, desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires remarcaron que la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense resulta “indispensable no solo para identificar a personas víctimas de desaparición forzada, sino para contribuir de manera fundamental a la consolidación de una cultura de los derechos humanos y a las políticas de memoria, verdad y justicia”.

Causas de lesa humanidad

El Proyecto Integral de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas por el Terrorismo de Estado en la provincia de Buenos Aires también apunta a fortalecer las pruebas en causas judiciales vinculadas a crímenes de lesa humanidad, sustentado en que las investigaciones previas permitieron conocer, revelar y probar las características de los dispositivos desplegados por el terrorismo de Estado.

El financiamiento de la iniciativa que se llevará a cabo en los municipios de Mar del Plata y Magdalena será afrontado con partidas del Presupuesto General 2026 y cuenta con el aval de los ministerios bonaerenses de Justicia y Derechos Humanos, Economía y Gobierno.

En Argentina y el mundo

El Equipo Argentino de Antropología Forense que llevará a cabo el proyecto es una institución científica, no gubernamental y sin fines de lucro dedicada a la investigación, búsqueda, identificación y restitución de personas desaparecidas. Desde su creación en Argentina, el organismo desarrolló tareas vinculadas a violaciones de derechos humanos tanto en el país como en distintas partes del mundo.

Para realizar su trabajo, el equipo utiliza herramientas provenientes de distintas disciplinas forenses, entre ellas antropología, arqueología, medicina, genética, biología y geografía, con el objetivo de reconstruir identidades y determinar causas de muerte en contextos complejos.

Además de intervenir en casos de desaparición forzada, el organismo trabaja en investigaciones relacionadas con violencia política, institucional, étnica, religiosa y de género, así como en situaciones vinculadas al narcotráfico, la trata de personas y el crimen organizado.

Uno de los aspectos destacados por el organismo es el acompañamiento permanente a familiares y comunidades durante los procesos de exhumación e identificación. Debido a su prestigio internacional e independencia técnica, el Equipo Argentino de Antropología Forense suele intervenir tanto como perito de parte solicitado por familiares como por requerimiento de jueces, fiscales y organismos internacionales.

Fuente: Agencia DIB

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