Caputo dijo que en mayo la inflación bajará más y que Milei será reelecto en 2027

Al abrir el Latin American Forum en CABA, el ministro de Economía Luis Caputo aseguró que así como la inflación comenzó a descender, en 2027 “la economía se va a llevar puesta a la política” y que el presidente Javier Milei será reelecto.
En su larga exposición, Caputo acusó a los medios de ignorar los buenos resultados en diferentes áreas. “La inflación vuelve a estar a la baja. En abril fue de 2,6%, la más baja desde noviembre, y se espera que en mayo sea más baja aún”, afirmó para luego destacar: “No hay ninguna razón para no pensar que la inflación será de 20% en los próximos doce meses”.
El ministro remarcó que tanto en sus presentaciones como en las del presidente Milei apuntan a difundir datos “porque es la mejor forma de combatir el relato. No nos enganchemos más en lo que se escucha”, informó NA.
Los datos aportados por Caputo
- La Canasta Básica Alimentaria (CBA) fue de 1,1% la más baja desde agosto del año pasado”.
- Récord de exportaciones en abril.
- Récord en la agroindustria en el primer cuatrimestre.
- Las exportaciones industriales en abril fueron de US$2.528 millones en abril, la más alta en 14 años.
- Récord de superávit energético en abril
- Las exportaciones pymes fueron las más altas en 14 años y el financiamiento pyme creció 100%, aunque desde niveles muy bajos.
- Récord de cosecha 163 millones de toneladas.
- Récord de actividad aerocomercial.
- Récord de actividad económica.
Tras este punteo lanzó: “Parece un chiste leer diarios y ver noticias de crisis. El EMAE (Estimador de Actividad) está en su récord histórico. No puede haber una divergencia más grande entre lo que se dice y lo que está pasando. Esta es la realidad; lo otro son encuestas, son sensaciones, encuestas de 2000 personas. No nos dejemos psicopatear Hay un 25% de la población que está mejor”.
El ministro señaló, además, que frente a los que vaticinaban una escapada del dólar esto no se dio en absoluto. “Si no estuviera el Banco Central comprando, el dólar hoy estaría en $1.100”.
Con vistas a las elecciones 2027
Metido en el tema político, el ministro de Economía señaló que “muchos esperan un año electoral clásico en Argentina con incertidumbre”, pero advirtió: “A mi juicio 2027 será lo opuesto a lo que dicen los periodistas y el mercado. El año que viene será atípico porque la economía se va a llevar puesta a la política, y el Presidente (Milei) va a ganar cómodamente".
Fuente: Agencia DIB