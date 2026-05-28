Caputo dijo que en mayo la inflación bajará más y que Milei será reelecto en 2027

El ministro Caputo y el prsidente Milei. Archivo DIB.

Al abrir el Latin American Forum en CABA, el ministro de Economía Luis Caputo aseguró que así como la inflación comenzó a descender, en 2027 “la economía se va a llevar puesta a la política” y que el presidente Javier Milei será reelecto.

En su larga exposición, Caputo acusó a los medios de ignorar los buenos resultados en diferentes áreas. “La inflación vuelve a estar a la baja. En abril fue de 2,6%, la más baja desde noviembre, y se espera que en mayo sea más baja aún”, afirmó para luego destacar: “No hay ninguna razón para no pensar que la inflación será de 20% en los próximos doce meses”.

El ministro remarcó que tanto en sus presentaciones como en las del presidente Milei apuntan a difundir datos “porque es la mejor forma de combatir el relato. No nos enganchemos más en lo que se escucha”, informó NA.

Los datos aportados por Caputo La Canasta Básica Alimentaria (CBA) fue de 1,1% la más baja desde agosto del año pasado”.

Récord de exportaciones en abril.

Récord en la agroindustria en el primer cuatrimestre.

Las exportaciones industriales en abril fueron de US$2.528 millones en abril, la más alta en 14 años.

Récord de superávit energético en abril

Las exportaciones pymes fueron las más altas en 14 años y el financiamiento pyme creció 100%, aunque desde niveles muy bajos.

Récord de cosecha 163 millones de toneladas.

Récord de actividad aerocomercial.

Récord de actividad económica. Tras este punteo lanzó: “Parece un chiste leer diarios y ver noticias de crisis. El EMAE (Estimador de Actividad) está en su récord histórico. No puede haber una divergencia más grande entre lo que se dice y lo que está pasando. Esta es la realidad; lo otro son encuestas, son sensaciones, encuestas de 2000 personas. No nos dejemos psicopatear Hay un 25% de la población que está mejor”.

El ministro señaló, además, que frente a los que vaticinaban una escapada del dólar esto no se dio en absoluto. “Si no estuviera el Banco Central comprando, el dólar hoy estaría en $1.100”. Con vistas a las elecciones 2027 Metido en el tema político, el ministro de Economía señaló que “muchos esperan un año electoral clásico en Argentina con incertidumbre”, pero advirtió: “A mi juicio 2027 será lo opuesto a lo que dicen los periodistas y el mercado. El año que viene será atípico porque la economía se va a llevar puesta a la política, y el Presidente (Milei) va a ganar cómodamente". Fuente: Agencia DIB

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