Prestige Auto inició los festejos por los 30 años de la Sprinter fabricada en Argentina

Prestige Auto , representante exclusivo de Mercedes-Benz en Argentina, llevó a cabo el Vans Day en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plat a, un encuentro que fue el punto de partida de los festejos por los 30 años de producción de la Sprinter en el país. Allí, la empresa resaltó el presente industrial, comercial, tecnológico y de servicios de los utilitarios de la marca .

Semana del 28 de mayo al 3 de junio de 2026

Daniel Herrero , presidente y CEO de Prestige Auto, destacó en el evento: “Este aniversario llega en un momento especial para la compañía, ya que en junio se cumple un año desde el inicio de operaciones de Prestige Auto. Durante este período, se avanzó en la continuidad de la trayectoria de Mercedes-Benz en Argentina, la consolidación de la operación, el aumento de la producción y de las exportaciones, el crecimiento de las ventas, el fortalecimiento de la red comercial, los nuevos desarrollos de producto y la redefinición de Servicios al Cliente”.

La Sprinter llega a este aniversario con una posición consolidada en el mercado y una operación industrial en crecimiento. Para 2026, la proyección es alcanzar las 20.000 unidades producidas, frente a las 15.690 de 2025. Volvió a afirmarse como el utilitario más vendido del mercado argentino, con 5.132 unidades patentadas, una participación del 51% en su segmento y 13 años consecutivos de liderazgo.

Sprinter Automatica (1) La Sprinter automática. Prestige Auto

El 60% de la producción está destinada a la exportación. Se espera un crecimiento significativo en 2026, con 12.000 unidades para mercados del exterior. Esta proyección consolida el posicionamiento regional de Sprinter, con foco especialmente en Brasil. Y se trabaja en próximos pasos vinculados a nuevos mercados, como Estados Unidos y África.

Desde el inicio de operaciones de Prestige Auto, la producción creció un 30%, la mano de obra directa aumentó un 20% y se logró una mejora significativa en el nivel de ausentismo, que pasó del 11% en junio de 2025 al 3% actual.

Tecnología

La Sprinter está disponible en toda la gama de carrocerías: Chasis, Furgón, Furgón Mixto, Combi y Motorhome.

Además de contar con la opción de caja manual, la Sprinter ofrece también, desde este año, la alternativa de la Caja automática 9G-Tronic, una caja de nueve marchas con convertidor de par, levas al volante y función HOLD permitiendo que el motor trabaje a un régimen más bajo de revoluciones, lo que contribuye a optimizar el consumo.

Sus nueve relaciones muy bien escalonadas y su sistema de amortiguación de vibraciones contribuyen a reducir el nivel de ruido dentro del habitáculo y a mejorar el confort de marcha tanto del conductor como de los pasajeros

Versiones

La gama Sprinter se destaca por su amplitud de versiones y configuraciones. La línea ofrece opciones de vehículos de carga, de pasajeros y de uso mixto. Los furgones cuentan con amplio volumen de carga: de 9 a 15,5 m³ y/o capacidades de 1.260 a 2.455 kilos.

Las configuraciones de combi pueden trasladar de 9 a 19 pasajeros. En total, Mercedes-Benz Vans cuenta con más de 70 variantes para que cada cliente encuentre la solución que necesita.

Seguridad

La Sprinter cuenta con sistemas como ESP Adaptativo, ABS, control de tracción ASR, distribución electrónica de la fuerza de frenado, asistente de arranque en pendiente, asistente de viento lateral, alerta por cansancio, cámara de marcha atrás, asistente de punto ciego, asistente de giro, sensor de lluvia y control de velocidad crucero.

Foto tablero Sprinter Automática El tablero de la Sprinter automática. Prestige Auto

Además, suma una versión mejorada del sistema de frenado autónomo, con mayor capacidad de detección de objetos, al incorporar una cámara multipropósito en el parabrisas, y mejor precisión de frenado, incluso ante tránsito cruzado.

Entre los puntos a destacar de su equipamiento, incorpora una nueva pantalla MBUX de 10,25 pulgadas, con integración wireless y Wi-Fi hotspot.

Precios y garantía

Los precios de la Sprinter según modelo son los siguientes:

Chasis Automática: $ 87.046.524

Furgón Automática: Desde $ 93.812.319 a $ 107.693.228

Furgón Mixto Automática: $ 100.421.209

Motorhome Automática: Desde $ 91.192.191 (Chasis) y $ 100.103.559 (Furgón Techo Elevado)

Minibus 15+1 Automática: $ 114.261.066

Minibus 19+1 Automática: $ 144.224.979

Cuenta con una garantía de tres años o 100 mil kilómetros.

Apuesta por la micromovilidad eléctrica con una E-Bike fabricada en Argentina

La E-Bike MTB R29 marca el ingreso de Prestige Auto al segmento de la micromovilidad eléctrica y amplía el alcance de su actividad industrial dentro del ecosistema de movilidad. El proyecto fue desarrollado junto a Enerby, socio técnico especializado en micromovilidad, y constituye el primer producto elaborado en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio por fuera del portfolio de Mercedes-Benz.

su E-Bike fabricada en Argentina La E-Bike MTB R29, fabricada en Argentina. Prestige Auto

Se comercializa bajo marca Prestige Auto. Tanto su ensamblaje final como las instancias de validación del producto se realizan en el Centro Fangio. Allí se aplican procesos industriales, controles de calidad y estándares de seguridad alineados con los de la industria automotriz.

Entre los proveedores que participan del proyecto se encuentran Ombú, responsable del cuadro; Grupo Núcleo, a cargo de los sistemas electrónicos; Probatery, proveedor de la batería; y Tomaselli, que aporta distintos componentes para el ensamble, con integración de piezas Shimano.

El modelo cuenta con un motor brushless de 350 W, cinco niveles de asistencia al pedaleo y una autonomía de hasta 75 kilómetros.

El regreso del Smart

El regreso del Smart, por otra parte, inicia una nueva etapa global y regional con una identidad renovada, una gama ampliada y una propuesta premium orientada a la movilidad urbana eléctrica.

Herrero comentó al respecto: “Estamos muy orgullosos de ampliar nuestra oferta de vehículos electrificados, asociarnos con Smart y acompañar el esperado regreso de la marca a Argentina. Tenemos plena confianza en el ADN premium de Smart y en su excepcional nueva generación de vehículos eléctricos”.

“Al unir fuerzas y aprovechar nuestra consolidada red comercial de Mercedes-Benz, asumimos el compromiso de potenciar juntos el enorme potencial del mercado argentino, garantizando una experiencia fluida y de excelencia para nuestros clientes”, agregó.

Los detalles sobre versiones disponibles, precios, red comercial, servicio posventa y garantía local serán comunicados durante el lanzamiento oficial de la marca en el país en el segundo semestre del año.

Fuente: Agencia DIB