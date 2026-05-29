Astor Birra, una cervecería artesanal de La Plata, fue elegida la mejor de Argentina y Sudamérica

La cervecería Astor Birra , nacida en la ciudad de La Plata , fue distinguida por partida doble: es la mejor cervecería del país y la mejor de Sudamérica, tras consagrarse en la Copa Argentina de Cervezas y en la South Beer Cup .

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La empresa bonaerense consiguió ambos reconocimientos durante las últimas ediciones de los certámenes más importantes de la industria y acumuló un total de 11 medallas entre las dos competencias.

La Copa Argentina de Cervezas es considerada la competencia nacional más relevante del sector. Se realiza desde 2016 y en su edición más reciente reunió más de 1.000 muestras elaboradas por cervecerías de todo el país.

Las cervezas fueron evaluadas mediante catas a ciegas por jueces certificados internacionalmente del programa BJCP, provenientes de Estados Unidos, Europa y distintos países de Sudamérica.

Por su parte, la South Beer Cup es la primera competencia profesional de cervezas de Sudamérica y reúne únicamente a productores que obtuvieron medallas de oro durante el último año. En esta edición participaron representantes de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Las 11 medallas

Aquí, la lista completa de las cucardas ganadas por Astor Birra entre las dos competencias.

Copa Argentina de Cervezas

Oro: "RIS Café" (Russian Imperial Stout con café, cerveza negra intensa con notas tostadas).

(Russian Imperial Stout con café, cerveza negra intensa con notas tostadas). Oro: "West Coast IPA" (India Pale Ale de perfil lupulado, cítrico y seco).

(India Pale Ale de perfil lupulado, cítrico y seco). Oro: "De pronto Saaz" (Italian Pilsner, cerveza rubia de perfil herbal y floral).

(Italian Pilsner, cerveza rubia de perfil herbal y floral). Oro: " La Vuelta del 420" (American IPA, con aromas cítricos y frutales).

(American IPA, con aromas cítricos y frutales). Bronce: "La cholga de la lora" (estilo experimental).

(estilo experimental). Bronce: "Imperial Stout" (cerveza negra de alta graduación alcohólica).

South Beer Cup

Oro: “ Session IPA” (India Pale Ale liviana y refrescante).

(India Pale Ale liviana y refrescante). Oro: "La Vuelta del 420" (American IPA).

(American IPA). Plata: "De pronto Saaz" (Italian Pilsner).

(Italian Pilsner). Bronce: "Imperial Stout" (stout negra intensa y compleja).

(stout negra intensa y compleja). Bronce: "Ana Ferreira" (Catharina Sour, cerveza ácida elaborada con frutas).

De Tolosa al mundo

La historia de Astor Birra comenzó en Tolosa, en el partido de La Plata, impulsada por tres amigos surgidos del Colegio Nacional de La Plata. Desde entonces, la empresa desarrolló una identidad basada en el trabajo técnico, la experimentación en barricas y la elaboración de estilos que combinan tradición y vanguardia.

La marca ya había alcanzado importantes reconocimientos internacionales. En 2018 obtuvo un primer premio en la Copa de Cervezas de América realizada en Santiago de Chile; en 2021 fue elegida como la mejor cervecería del país en la Copa Argentina de Cervezas; y en 2022 logró una medalla de plata en la World Beer Cup.

Fuente: Agencia DIB