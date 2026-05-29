La Provincia prorrogó otra vez la suspensión de la resolución sobre agroquímicos

El Gobierno provincial volvió a prorrogar , esta vez por 120 días , la suspensión de la resolución 246/18 sobre pautas de aplicación de agroquímicos , una medida dictada en 2018 por la administración de María Eugenia Vidal que tras fuertes polémicas fue dejada sin efecto por esa misma gestión.

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La medida fue oficializada a través de una nueva resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial y extiende una suspensión que se mantiene vigente desde 2019 , cuando el Gobierno decidió frenar la implementación de aquella normativa para avanzar en una revisión técnica y regulatoria.

Según explicó Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, durante este período continuarán desarrollándose instancias de trabajo vinculadas a la implementación del Sistema de Gestión Integral de la Receta Agronómica Obligatoria (Sigirao) y a la elaboración de un protocolo específico para aplicaciones de agroquímicos en zonas de amortiguamiento o áreas sensibles.

Más allá de esto, lo cierto es que se trata de la trigésima prórroga de la normativa que a más de ocho años de su salida aún no entró en plena vigencia. La actual cartera a cargo de Javier Rodríguez no pudo en encontrar una solución de fondo, todo en medio de fallos de la Justicia sobre la aplicación de agroquímicos en algunos municipios .

Protocolo de aplicación de agroquímicos

La actual resolución recuerda que en 2020 se creó el Observatorio Técnico de Agroquímicos, organismo encargado de reunir información científica y técnica sobre el uso y aplicación de estos productos y sus efectos. Además, se destacó el trabajo conjunto con municipios para relevar ordenanzas locales, herramientas de fiscalización y capacidades de control.

También se remarcó el avance del sistema de georreferenciación de restricciones territoriales para aplicaciones de agroquímicos, que permite identificar y representar gráficamente las limitaciones vigentes en cada distrito.

Desde el Ministerio señalaron que actualmente se desarrollan mesas de trabajo entre distintas áreas técnicas para definir un protocolo de aplicación “idóneo” en zonas sensibles, con el objetivo de compatibilizar producción y sustentabilidad ambiental.

Cabe recordar que la 246 fue dictada a fines de 2018 por la entonces cartera de Agroindustria vidalista. La normativa (más permisiva que muchas ordenanzas municipales) cosechó rápidamente fuertes críticas de organizaciones ambientalistas porque no establecía distancias de prohibición para fumigaciones y limitaba las aplicaciones en las inmediaciones de escuelas sólo en horario escolar.

Luego del rechazo, el mismo gobierno de Vidal decidió suspenderla en febrero de 2019 (cuando iba a entrar en vigencia) por un año y crear un equipo interdisciplinario para elaborar un protocolo. Además, modificó el punto vinculado a las escuelas y llamó a los productores a “abstenerse en forma total de realizar aplicaciones y pulverizaciones de fitosanitarios” en las inmediaciones de estos establecimientos. Tras la llegada de Axel Kicillof, la mesa de trabajo que encabeza el Ministerio de Desarrollo Agrario no encontró una solución de fondo.

Fuente: Agencia DIB