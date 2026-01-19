Con la reforma laboral como bandera, el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias para febrero

Con la reforma laboral en el centro de la escena pero también con el acuerdo Mercosur -Unión Europea (UE) en escena, el presidente Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional para febrero . La agenda de temas dispuesta por el Poder Ejecutivo incluye cuatro proyectos de ley.

Las sesiones extraordinarias se desarrollarán del 2 al 27 de febrero , de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 24/2026, que se publicó este lunes en el Boletín Oficial con la firma del Presidente y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Entre los asuntos destacados que integran la agenda figuran el tratamiento del proyecto denominado Ley de Modernización Laboral y la consideración del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la UE.

Además, está prevista la evaluación de la modificación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y la posible designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario , conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación N.º 20.957.

Por estas horas, los representantes del Gobierno aceleran las conversaciones con los gobernadores (a través del ministro del Interior, Diego Santilli) y con los legisladores (a través de Patricia Bullrich y Martín Menem) para conseguir los avales para la reforma laboral. El principal problema es que los mandatarios provinciales aliados piden una reparación por los fondos de coparticipación que entienden que se verían afectados por una parte del articulado que reduce la recaudación de Ganancias.

Con respecto al acuerdo Mercosur-UE, ese entendimiento cuenta con una parte comercial y una política. Para que entre en vigencia la parte comercial se necesita el apoyo del Parlamento Europeo y de los congresos de cada país del Mercosur. Si está aprobado por el Parlamento Europeo y el Congreso argentino le da aval, ya entra en vigencia para ese país.

La parte política del pacto, además del respaldo del Parlamento Europeo y de los congresos de cada país del Mercosur, necesita contar con el aval de los parlamentos de cada una de las naciones de Europa, por eso su trámite será más lento y muy improbable que termine exitosamente.

Fuente: Agencia DIB