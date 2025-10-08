Rutas nacionales: se presentaron siete ofertas para la licitación de las primeras concesiones

Se presentaron siete ofertas en la licitación de la primera etapa de la concesión de rutas nacionales . El Gobierno nacional abrió este miércoles los sobres para la concesión de 741 kilómetros que corresponden a la etapa 1 de la Red Federal de Concesiones, primera etapa hacia la privatización de 9.000 kilómetros que el Gobierno tiene en agenda.

Son 741 kilómetros de las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174 (Puente Rosario-Victoria) que atraviesan las provincias de Buenos Aires , Entre Ríos , Santa Fe y Corrientes . “Se termina el modelo de despilfarro, corrupción y abandono de la obra pública. El sector privado hará todo aquello que pueda hacer mejor que el Estado. Fin”, publicó el vocero presidencial Manuel Adorni, en la red social X.

La apertura de sobres de este miércoles había sido confirmada un mes atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo . En aquella oportunidad dijo que hoy sería la apertura de los sobres para los primeros 741 kilómetros, mientras que los pliegos para 8.384 kilómetros que corresponden a las etapas 2 y 3 se conocerán "en los próximos días".

La etapa 1 de la Red Federal de Concesiones está conformada por los Tramos Oriental , compuesto por la autovía del Mercosur de las rutas nacionales 12 y 14, y el Tramo Conexión , que engloba los caminos de accesos y el puente Rosario-Victoria. Si bien en principio la convocatoria estaba prevista para iniciarse en diciembre del año pasado, la crisis económica retrasó los plazos.

La segunda etapa, que debía activarse en febrero, engloba las autopistas Riccheri-Ezeiza-Cañuelas y diversos tramos adicionales de rutas nacionales que están bajo la órbita de la empresa estatal Corredores Viales SA. Esta etapa, en concreto, pasó por una “reconfiguración” que implicó un aumento de 11 a 14 en los tramos en juego y agregó una nueva etapa 3 destinada a escalonar las futuras licitaciones.

El estado de las rutas

A lo largo del país, muchos vecinos vienen reclamando desde hace años por el mal estado de las rutas, que se vio agravado por la falta de inversión del gobierno de Javier Milei en obra pública. Por eso ahora la gestión libertaria avanzará en licitar unos 9.000 kilómetros que representan el 20% de la red vial nacional pero concentran el 80% del tránsito.

La medida se inspira en la ola privatizadora que se llevó a cabo durante la gestión de Carlos Menem, cuando se dieron en concesión unos 8.000 kilómetros de rutas nacionales mediante el sistema de peaje para mantenimiento, un esquema que fue modificado al año siguiente y luego en 2003, ante el descontento de los usuarios por las escasas ventajas obtenidas.

Dentro de la etapa 2, se encuentran muchos trayectos de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo los tramos Sur (870 kilómetros de las rutas 3 y 205); Atlántico (404 kilómetros de la RN 226) y Acceso Sur (50 kilómetros de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas). (DIB)