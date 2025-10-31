Respuesta a Cristina: Ariel Sujarchuk criticó la falta de intendentes en las listas

Sujarchuk apuntó contra los nombres que conformaron la lista de diputados nacionales y allí hizo referencia a la falta de jefes comunales, quienes quedaron relegados en el armado para octubre. En ese sentido, advirtió que el triunfo de 2005, ponderado por Cristina en su misiva como mérito propio, la expresidenta encabezó la nómina del Senado e incluyó la presencia de Alberto Balestrini, por entonces intendente de La Matanza, al frente de la lista de diputados. “Más poder territorial, imposible”, dijo.

Acto seguido, comparó con la última elección nacional, en la que Fuerza Patria perdió por 0,54% en manos de La Libertad Avanza. “Por primera vez en estos 20 años que llevo en política, en esta elección de octubre primó la ausencia de debate en la conformación de listas que terminaron integrando actores de relevancia mediática pero sin votos. Es más, aun después del cierre, no se abrió el juego en la toma de decisiones, no hubo convocatoria a participar ni a trabajar en la organización de la campaña”, destacó.

“El día de la elección sobresalieron los figurones y quedamos relegados quienes justamente tenemos el cuerpo día a día en los territorios. Todo lo contrario ocurrió en septiembre”, dijo, en sintonía con lo que plantean varios alcaldes cercanos a Axel Kicillof.

Cabe recordar que este dirigente apostó en la elección por Unión Federal, el espacio liderado por su par de Esteban Echeverría, Fernando Gray, donde la segunda candidata de esa nómina fue la presidenta del Concejo Deliberante de Escobar, Laura Guazzaroni, de su círculo cercano. Sin embargo, quedaron lejos del objetivo con 0,89% de los votos.

En lo que pareció un gesto a la estrategia de Kicillof de desdoblar las elecciones, Sujarchuk dijo que la participación de los alcaldes en las listas provinciales “se reflejó en los contundentes resultados conseguidos en los concejos deliberantes de cada distrito y en la Legislatura bonaerense”.

“Omitir esta parte del análisis fomenta la división del campo nacional y popular. Y, por consiguiente, la derrota electoral. Buscar la unidad mirando solo la paja en el ojo ajeno, a priori no parece una buena idea” sostuvo. (DIB)