martes 24 de febrero de 2026
24 de febrero de 2026 - 20:56

Polémica por el cuestionamiento de Adorni a un proyecto de diputados peronistas de Provincia

El jefe de Gabinete expuso una iniciativa para declarar a una ciudad capital de la carrera con sortija. Pero Francisco, su hermano, le dio el OK.

Por Agencia DIB
facundo-tignanelli
facundo-tignanelli

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó con un tweet un proyecto de ley que presentó el peronismo en la cámara de Diputados de la Provincia, pero la iniciativa recibió el apoyo del bloque de La Libertad Avanza en esa Cámara, incluido el de su hermano Francisco, que es legislador.

Más noticias
La Policía Federal realizó al menos tres allanamientos en Bahía Blanca en el marco de la causa que investiga irregularidades en la AFA. (Archivo La Nueva)

Causa AFA: realizan allanamientos en Bahía Blanca
Una reunión de paritarias con los gremios docentes. 

Paritarias: más gremios se suman a la presión a Kicillof y provincia dice que Milei le debe 22 billones

Prioridades de los diputados kirchneristas en la provincia de Buenos Aires. Fin ”, escribió en X el jefe de Gabinete, en un posteo en el que se ve el presidente del bloque de Diputados en la cámara Baja presentar una iniciativa de su par Lucía Iañez para declarar a la localidad de Etcheverry capital provincial de la carrera de sortijas.

Se trata de una de las muchas declaraciones que hace el parlamento -a pedido de todos los bloques- sobre festividades y eventos tradicionales de la provincia, sobre todo en el interior. Pero la intervención de Adorni le dio una difusión extra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2026360621701197964&partner=&hide_thread=false

El propio Tignanelli le pidió la certificación al secretario legislativo de cómo se había votado el proyecto. Y cuando le respondieron que fue por unanimidad, lo que incluyó a los libertarios presentes, entre ellos Francisco Adorni, diputado por la octava sección -La Plata- le respondió a Manuel Adorni, el jefe de Gabinete.

“La verdad que hay que ser bastante sonso para criticar un proyecto que acabás de votar. Eso nada más ocurre cuando uno es un burro y no entiende absolutamente nada de lo que está pasando en la realidad”, dijo Tignanelli.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Causa AFA: realizan allanamientos en Bahía Blanca

Paritarias: más gremios se suman a la presión a Kicillof y provincia dice que Milei le debe 22 billones

Milei reunió a su gabinete y prepara anuncios fuertes para el domingo: ¿cómo será la "etapa ejecutiva"?

Giro clave en el Senado: Patricia Bullrich impuso a una peronista anti K en una vice y va por los dos tercios

El Gobierno volvió a la carga contra los intendentes por las tasas municipales

Paritarias: Judiciales confirmaron el rechazo a la propuesta y "mandataron" paro junto a los gremios estatales

FATE: sin acuerdo entre la empresa y el gremio, el Gobierno convocó a un nuevo encuentro

Un sector de estatales y otros sindicatos pararán 36 horas contra la reforma laboral

Controladores aéreos lanzan paros escalonados y anticipan demoras en todos los vuelos

Una pelea irresuelta en el Senado que actualiza la interna sin fin en el peronismo

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Carolina Moisés, nueva vicepresidenta de Diputados. 

Giro clave en el Senado: Patricia Bullrich impuso a una peronista anti K en una vice y va por los dos tercios

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

facundo-tignanelli

Adorni criticó al peronismo por un proyecto de ley, pero su hermano lo votó a favor