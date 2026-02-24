Polémica por el cuestionamiento de Adorni a un proyecto de diputados peronistas de Provincia

facundo-tignanelli

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó con un tweet un proyecto de ley que presentó el peronismo en la cámara de Diputados de la Provincia, pero la iniciativa recibió el apoyo del bloque de La Libertad Avanza en esa Cámara, incluido el de su hermano Francisco, que es legislador.

“Prioridades de los diputados kirchneristas en la provincia de Buenos Aires. Fin ”, escribió en X el jefe de Gabinete, en un posteo en el que se ve el presidente del bloque de Diputados en la cámara Baja presentar una iniciativa de su par Lucía Iañez para declarar a la localidad de Etcheverry capital provincial de la carrera de sortijas.

Se trata de una de las muchas declaraciones que hace el parlamento -a pedido de todos los bloques- sobre festividades y eventos tradicionales de la provincia, sobre todo en el interior. Pero la intervención de Adorni le dio una difusión extra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2026360621701197964&partner=&hide_thread=false Prioridades de los diputados kirchneristas en la provincia de Buenos Aires. Fin. pic.twitter.com/eHK9d75Hp6 — Manuel Adorni (@madorni) February 24, 2026 El propio Tignanelli le pidió la certificación al secretario legislativo de cómo se había votado el proyecto. Y cuando le respondieron que fue por unanimidad, lo que incluyó a los libertarios presentes, entre ellos Francisco Adorni, diputado por la octava sección -La Plata- le respondió a Manuel Adorni, el jefe de Gabinete.

“La verdad que hay que ser bastante sonso para criticar un proyecto que acabás de votar. Eso nada más ocurre cuando uno es un burro y no entiende absolutamente nada de lo que está pasando en la realidad”, dijo Tignanelli. Fuente: Agencia DIB

