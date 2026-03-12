Milei y Karina salieron a respaldar a Adorni tras la polémica por llevar a su esposa a la gira oficial

El presidente Javier Milei salió este jueves a respaldar públicamente a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien quedó en el centro de una fuerte polémica por haber viajado a New York junto a su esposa en el avión presidencial.

A través de un mensaje en la red social X, el mandatario defendió a su funcionario y cuestionó las críticas opositoras y mediáticas. “Ánimo Adorni”, escribió Milei, y sostuvo que muchas de las acusaciones que circularon en los últimos días “no tienen ni el más mínimo sentido”. En ese sentido, apeló a un argumento económico para justificar la situación: “Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido”.

La polémica se desató luego de que trascendiera que la esposa del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti, lo acompañó en el viaje a Estados Unidos para participar de la denominada Argentina Week, un evento destinado a presentar oportunidades de inversión del país ante empresarios y fondos internacionales.

Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO @madorni ...!!! LLA! VLLC!

Desde el Gobierno aclararon que la mujer del funcionario no utilizó recursos públicos, ya que -según explicó el propio Adorni- el costo de su viaje fue cubierto de manera privada por la familia. El jefe de Gabinete también defendió su decisión y aseguró que la comitiva oficial que viaja al exterior es actualmente “la más chica de la historia”.

“El avión presidencial no es un taxi ni un Uber”, había cuestionado un sector de la oposición y algunos analistas en los medios, lo que amplificó el debate sobre el uso de recursos oficiales. Frente a esas críticas, Adorni sostuvo que viajó a Nueva York para cumplir una agenda intensa de reuniones y actividades oficiales y que quiso estar acompañado por su esposa durante esos días de trabajo.

Respaldo político

Tras la defensa presidencial, distintos integrantes del Gobierno y referentes de La Libertad Avanza salieron a expresar su apoyo al jefe de Gabinete.

La primera en hacerlo fue la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien publicó un mensaje en redes sociales con una foto junto a Adorni. “Mi apoyo total e incondicional frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza”, escribió.

Embed Mi apoyo total e incondicional a @madorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos. pic.twitter.com/h00zZOKYH9 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) March 12, 2026

El gesto fue interpretado en la Casa Rosada como una señal política fuerte, ya que la funcionaria -considerada la principal estratega del oficialismo- suele mantener un perfil público muy bajo.

A los respaldos también se sumaron el asesor presidencial Santiago Caputo, el ministro de Economía Luis Caputo y la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, entre otros funcionarios que replicaron mensajes de apoyo en redes sociales.

Embed Siempre juntos ! pic.twitter.com/p3eQ72UGWd — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) March 12, 2026

Desde el Congreso también se expresaron dirigentes oficialistas. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostuvo que el Gobierno se mantendrá “espalda con espalda” frente a lo que definió como ataques de la oposición.

En la misma línea, el ministro del Interior, Diego Santilli, denunció que detrás de la polémica existe una “operación política” destinada a desgastar al Gobierno.

Embed No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno.

A fondo con @madorni. — Diego Santilli (@diegosantilli) March 12, 2026

La reacción de la Casa Rosada

La Casa Rosada también intervino en la discusión a través de la Oficina de Respuesta Rápida de la Presidencia, que salió a desmentir la autenticidad de una imagen difundida en redes sociales donde supuestamente se veía a Adorni y su esposa comprando artículos de lujo en una tienda de Nueva York.

Embed FALSO. LAMENTABLE OPERETA DE UNA DIPUTADA NACIONAL.



La Diputada Nacional Marcela Pagano compartió una imagen falsa creada burda y evidentemente con inteligencia artificial para montar una operación mediática contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.



Mientras algunos se dedican… https://t.co/bmpXO2jhbF — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) March 12, 2026

Según el Gobierno, se trató de una imagen manipulada o generada con inteligencia artificial que buscaba instalar un escándalo mediático.

En ese contexto, la Presidencia denunció la existencia de una “operación mediática” contra el jefe de Gabinete y aseguró que el foco del viaje fue la promoción internacional de la economía argentina.

“El Gobierno está trabajando para volver a poner a la Argentina en el foco de los inversores mundiales”, señalaron desde el entorno presidencial. En ese sentido, destacaron que Argentina Week fue “el mayor evento de inversiones de la historia del país” y remarcaron que el objetivo de la gira fue mostrar a la Argentina como un destino confiable para los capitales internacionales.

La defensa de Adorni

Antes de recibir el respaldo público del Presidente, el propio Adorni había dado explicaciones sobre el episodio en entrevistas periodísticas. Allí sostuvo que la controversia responde en parte al contexto político y a las críticas que genera la agenda del Gobierno.

“Es el momento ideal para pegarme”, señaló el funcionario, y consideró que algunos sectores políticos y empresariales se oponen a las reformas impulsadas por la administración libertaria.

“Hay sectores de la política y empresarios de la vieja guardia que no quieren que a la Argentina le vaya bien”, afirmó.

Mientras tanto, el jefe de Gabinete permanecerá en Nueva York hasta el fin de semana antes de retomar su agenda oficial en Buenos Aires, en medio de una polémica que terminó generando un fuerte cierre de filas del oficialismo en su defensa.